Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»

У Харкові ліквідовують наслідки ворожих ударів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні ворог завдав шість ракетних ударів, знову бив «Іскандерами» по нашій цивільній інфраструктурі, просто по житлових будинках. Постраждали 54-річний чоловік і 1,5-річний хлопчик. Суто тактика терору, яку армія рф продовжує застосовувати проти мирного населення», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що на місцях «прильотів» працюють комунальники, ДСНСники та волонтери.

«Добровольці, як завжди, закривають контури пошкоджених будівель, допомагають прибирати територію, підтримують постраждалих. Працюємо злагоджено. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене», – додав голова ХОВА.