Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»

Суспільство 14:04   25.04.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові ліквідовують наслідки ворожих ударів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні ворог завдав шість ракетних ударів, знову бив «Іскандерами» по нашій цивільній інфраструктурі, просто по житлових будинках. Постраждали 54-річний чоловік і 1,5-річний хлопчик. Суто тактика терору, яку армія рф продовжує застосовувати проти мирного населення», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що на місцях «прильотів» працюють комунальники, ДСНСники та волонтери.

«Добровольці, як завжди, закривають контури пошкоджених будівель, допомагають прибирати територію, підтримують постраждалих. Працюємо злагоджено. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене», – додав голова ХОВА.

Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»
Якщо вам цікава новина: «Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 14:04;

