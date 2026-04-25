Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»
Фото: Олег Синєгубов
У Харкові ліквідовують наслідки ворожих ударів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Сьогодні ворог завдав шість ракетних ударів, знову бив «Іскандерами» по нашій цивільній інфраструктурі, просто по житлових будинках. Постраждали 54-річний чоловік і 1,5-річний хлопчик. Суто тактика терору, яку армія рф продовжує застосовувати проти мирного населення», – зазначив Синєгубов.
Відео: Олег Синєгубов
Він додав, що на місцях «прильотів» працюють комунальники, ДСНСники та волонтери.
«Добровольці, як завжди, закривають контури пошкоджених будівель, допомагають прибирати територію, підтримують постраждалих. Працюємо злагоджено. Робимо все, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене», – додав голова ХОВА.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, новини Харкова, Олег Синегубов, прилеты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 14:04;