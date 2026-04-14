Серія вибухів у Харкові – росіяни атакували місто КАБами

Події 23:11   14.04.2026
Оксана Якушко
Звуки вибухів харків’яни почули близько 21.15. 

Доповнено о 22:53. Росіяни вдарили КАБ по селу Черкаська Лозова у Малоданилівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, було влучання чотирьох керованих авіабомб.

Наразі відомо про двох постраждалих: 74-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Згодом ще одна людина звернулася по медичну допомогу.

Пошкоджені двоповерхова адмінбудівля на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів.

21:35

Сильні вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги.

Моніторингові канали повідомляли, що на місто один за одним летять КАби. За їхньою інформацією, удари росіян  по району П’ятихатки.

“Далі на П’ятихатки⚠️. Впали 😔”, – написав монітор-канал TLK News.

“За попередньою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по Київському району міста. На місці влучання – пожежа. Деталі з’ясовуємо”, – після повітряної атаки повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Київському районі Харкова зафіксували, що КАБ поцілили територію гаражного кооперативу, уточнив начальник ХОВА Олег Синегубов.

“На місце йдуть всі екстрені служби. Деталі з’ясовуємо. На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила”, – заявив Синегубов.

Читайте також: Удар по греблі в Печенігах: момент «прильоту», у якому стані споруда (відео)

 

В Харькове более 9,5 тысячи поврежденных жилых домов – Терехов
Новини за темою:

14.04.2026
Серія вибухів у Харкові – росіяни атакували місто КАБами
14.04.2026
Антидронові сітки не здатні убезпечити Харків від дронів росіян – Терехов
13.04.2026
Дев’ять обстрілів: Терехов повідомив, як минув тиждень у Харкові
12.04.2026
Чи буде метро в Харкові безплатним після скандалу з боргами – відповідь мера
12.04.2026
Бути обережними, попри перемир’я, закликав Терехов харків’ян на Великдень


  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 23:11;

