Серія вибухів у Харкові – росіяни атакували місто КАБами

Звуки вибухів харків’яни почули близько 21.15.

Доповнено о 22:53. Росіяни вдарили КАБ по селу Черкаська Лозова у Малоданилівській громаді, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, було влучання чотирьох керованих авіабомб.

Наразі відомо про двох постраждалих: 74-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Згодом ще одна людина звернулася по медичну допомогу.

Пошкоджені двоповерхова адмінбудівля на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів.

21:35

Сильні вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги.

Моніторингові канали повідомляли, що на місто один за одним летять КАби. За їхньою інформацією, удари росіян по району П’ятихатки.

“Далі на П’ятихатки⚠️. Впали 😔”, – написав монітор-канал TLK News.

“За попередньою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по Київському району міста. На місці влучання – пожежа. Деталі з’ясовуємо”, – після повітряної атаки повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Київському районі Харкова зафіксували, що КАБ поцілили територію гаражного кооперативу, уточнив начальник ХОВА Олег Синегубов.

“На місце йдуть всі екстрені служби. Деталі з’ясовуємо. На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила”, – заявив Синегубов.