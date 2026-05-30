13 км від фронту: який вигляд має селище Білий Колодязь, показали воїни 📹
16-й Армійський корпус ЗСУ опублікував відео з висоти пташиного польоту з селища Білий Колодязь на Харківщині.
«Білий Колодязь — селище, яке живе зовсім поруч із лінією бойового зіткнення. Лише 13 кілометрів від фронту — і це відстань, яка відчувається в кожній вулиці, кожному дворі, кожному пошкодженому будинку», – зазначаються військові.
І кажуть: колись тут був звичний ритм мирного життя: працювали магазини, рухалися автівки, у дворах лунав дитячий сміх. Тепер цей населений пункт має інше звучання — тривожне, важке, фронтове.
«У селищі дедалі більше слідів ворожих ударів. Одні будинки вигоріли, інші стоять із вибитими вікнами, посіченими фасадами та понівеченими дахами. На вулицях майже безлюдно. Час від часу над Білим Колодязем здіймається дим — чергове нагадування про те, наскільки близько війна», – йдеться у повідомленні.
Попри руйнування й небезпеку в населеному пункті залишаються люди, додали воїни.
Відео: 16-й Армійський корпус ЗСУ
Читайте також: Наслідки обстрілів Харківщини показали в прокуратурі (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Белый Колодязь, воїни, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «13 км від фронту: який вигляд має селище Білий Колодязь, показали воїни 📹», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 13:44;