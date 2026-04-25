Харьков приходит в себя после ударов: что происходит на местах «прилетов»

Общество 14:04   25.04.2026
Виктория Яковенко
Харьков приходит в себя после ударов: что происходит на местах «прилетов» Фото: Олег Синегубов

В Харькове ликвидируют последствия вражеских ударов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня враг нанес шесть ракетных ударов, снова бил «Искандерами» по нашей гражданской инфраструктуре, просто по жилым домам. Пострадали 54-летний мужчина и 1,5-летний мальчик. Чисто тактика террора, которую армия рф продолжает применять против мирного населения», — отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Он добавил, что на местах «прилетов» работают коммунальщики, ГСЧСники и волонтеры.

«Добровольцы, как всегда, закрывают контуры поврежденных построек, помогают убирать территорию, поддерживают пострадавших. Работаем слаженно. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное», — добавил глава ХОВА.

удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 14:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ликвидируют последствия вражеских ударов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".