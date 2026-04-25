Харьков приходит в себя после ударов: что происходит на местах «прилетов»

В Харькове ликвидируют последствия вражеских ударов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня враг нанес шесть ракетных ударов, снова бил «Искандерами» по нашей гражданской инфраструктуре, просто по жилым домам. Пострадали 54-летний мужчина и 1,5-летний мальчик. Чисто тактика террора, которую армия рф продолжает применять против мирного населения», — отметил Синегубов.

Он добавил, что на местах «прилетов» работают коммунальщики, ГСЧСники и волонтеры.

«Добровольцы, как всегда, закрывают контуры поврежденных построек, помогают убирать территорию, поддерживают пострадавших. Работаем слаженно. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное», — добавил глава ХОВА.