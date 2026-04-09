Вражеский дрон попал в «Газель» на Харьковщине: водитель погиб (видео)

Сегодня, 9 апреля, в 11:25 российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Русской Лозовой.

«Оккупанты атаковали малотоннажный автомобиль «Газель» на въезде в село. В результате прямого попадания в кабину машина загорелась, водитель от полученных травм погиб на месте; мужчине было около 70 лет», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он опубликовал видео последствий удара. Задоренко в очередной раз призвал жителей позаботиться о собственной жизни и воздержаться от поездок в населенные пункты, приближенные к границе.

Напомним, утром начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, трое — пострадали. Враг выпустил на регион три КАБа, девять БпЛА типа «Герань-2», три «Молнии», 14 FPV-дронов, тип еще 17 беспилотников устанавливают. Под обстрелами находились Богодуховский, Купянский, Изюмский и Харьковский районы, добавил Синегубов.