«Можно даже не заметить» – ОВА подробно об угрозе «пряников» на Харьковщине
На Харьковщине все чаще фиксируют появление новых типов взрывоопасных предметов. Речь идет о небольших минах, так называемых «пряниках», сообщил во время брифинга директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.
«Указанные мины немного меньше «лепестков», которые разбрасываются с помощью БпЛА и других средств дистанционного минирования. Такие предметы могут выглядеть как небольшие пластиковые диски или цилиндры, часто сливаются с поверхностью почвы, травой или мусором. Условно говоря, идя по дороге, асфальту, их можно просто даже не заметить. Принцип действия — нажимной, что делает их особенно опасными даже при минимальном контакте. Необходимый вес при нажатии — это 20 граммов для того, чтобы сработала указанная мина», — обьяснили в ХОВА.
Отдельно Сокол обратился к родителям, ведь «пряники» могут напоминать игрушки.
«Избегайте передвижения по незнакомым маршрутам, обязательно объясняйте это правило детям каждый день», — обратились в ХОВА.
В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно сообщать соответствующие службы по номерам 101 и 102.
Видео: ХОВА
Напомним, опасность обнаружили в Харьковской области. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил: россияне применили новые средства дистанционного минирования. Противопехотную мину нашел житель Русской Лозовой, когда убирал приусадебный участок. Специалисты ГСЧС установили: радиус поражения такого устройства – от 30 до 50 метров. Он может нанести тяжелые проникающие ранения. Задоренко особо предупредил об опасности огородников. Ведь именно сейчас люди начинают активно возиться во дворах. Новый вид мин на Дергачевщине – не единственный. Об обнаружении так называемых «пряников» в Золочевской громаде сообщило местное издание «Заря».
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Можно даже не заметить» – ОВА подробно об угрозе «пряников» на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 12:50;