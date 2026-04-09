«Можно даже не заметить» – ОВА подробно об угрозе «пряников» на Харьковщине

На Харьковщине все чаще фиксируют появление новых типов взрывоопасных предметов. Речь идет о небольших минах, так называемых «пряниках», сообщил во время брифинга директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«Указанные мины немного меньше «лепестков», которые разбрасываются с помощью БпЛА и других средств дистанционного минирования. Такие предметы могут выглядеть как небольшие пластиковые диски или цилиндры, часто сливаются с поверхностью почвы, травой или мусором. Условно говоря, идя по дороге, асфальту, их можно просто даже не заметить. Принцип действия — нажимной, что делает их особенно опасными даже при минимальном контакте. Необходимый вес при нажатии — это 20 граммов для того, чтобы сработала указанная мина», — обьяснили в ХОВА.

Отдельно Сокол обратился к родителям, ведь «пряники» могут напоминать игрушки.

«Избегайте передвижения по незнакомым маршрутам, обязательно объясняйте это правило детям каждый день», — обратились в ХОВА.

В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно сообщать соответствующие службы по номерам 101 и 102.

Видео: ХОВА

Напомним, опасность обнаружили в Харьковской области. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко предупредил: россияне применили новые средства дистанционного минирования. Противопехотную мину нашел житель Русской Лозовой, когда убирал приусадебный участок. Специалисты ГСЧС установили: радиус поражения такого устройства – от 30 до 50 метров. Он может нанести тяжелые проникающие ранения. Задоренко особо предупредил об опасности огородников. Ведь именно сейчас люди начинают активно возиться во дворах. Новый вид мин на Дергачевщине – не единственный. Об обнаружении так называемых «пряников» в Золочевской громаде сообщило местное издание «Заря».