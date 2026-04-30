Могла сработать в любой момент: мину ПТМ-1 уничтожили саперы на Харьковщине 📹

В Харьковской области саперы уничтожили противотранспортную мину ПТМ-1.

В Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования сообщили, что эта мина — разновидность боеприпасов, которая уничтожается на месте обнаружения. Так как она имеет механизм самоликвидации, который может сработать в любой момент.

«Для дистанционной закладки заряда пиротехники применили БпЛА со специальным механизмом сброса заряда. С безопасного расстояния заряд был доставлен в мину и установлен. После чего мина была уничтожена электрическим способом подрыва», – рассказали в Центре.

Видео: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования

Как сообщала МГ «Объектив», около 20:40 29 апреля на парковке возле супермаркета АТБ в Шевченковском районе Харькова взорвался автомобиль. В областной прокуратуре комментировали, что устанавливают обстоятельства. А в ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что пострадал прохожий — мужчина 1988 года рождения. В многоэтажках рядом вылетели окна, разбито остекление АТБ. «Частично разрушен супермаркет, в нем находились люди. Это было время, когда очень много людей заходят, покупают продукты», — сказал на месте мэр Игорь Терехов.

Сегодня, 30 апреля, в Харькове около 09:20 сдетонировал неизвестный взрывной предмет возле торгового центра, сообщил Центр координации противоминной деятельности. Пострадал мужчина.