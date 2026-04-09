«Можна навіть не помітити» – ОВА детально про загрозу «пряників» на Харківщині

На Харківщині все частіше фіксують появу нових типів вибухонебезпечних предметів. Йдеться про невеликі міни, так звані “пряники”, повідомив під час брифінгу директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл.

“Зазначені міни трохи менше за “пелюстки”, які розповсюджуються за допомогою БпЛА та іншими механізмами дистанційного мінування. Такі предмети можуть мати вигляд невеликих пластикових дисків або циліндрів, часто зливаються з поверхнею ґрунту, травою чи сміттями. Умовно кажучи, йдучи по дорозі, асфальту, їх можна просто навіть не помітити. Принцип дії – натискний, що робить їх особливо небезпечними навіть при мінімальному контакті. Потрібна вага при натисканні – це 20 грамів для того, щоб спрацювала зазначена міна”, – пояснили у ХОВА.

Окремо Сокіл звернувся до батьків, адже “пряники” можуть нагадувати іграшки.

“Уникайте пересування незнайомими маршрутами, обов’язково пояснюйте це правило дітям кожного дня”, – звернулися в ХОВА.

У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно повідомляти відповідні служби за номерами 101 та 102.

Нагадаємо, небезпеку виявили на Харківщині. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко попередив: росіяни застосували нові засоби дистанційного мінування. Протипіхотну міну знайшов житель Руської Лозової, коли прибирав присадибну ділянку. Фахівці ДСНС встановили: радіус ураження такого пристрою – від 30 до 50 метрів. Він може завдати важких проникаючих поранень. Задоренко особливо попередив про небезпеку городників. Адже саме зараз люди починають активно поратися на подвір’ях. Новий вид мін на Дергачівщині – не єдиний. Про виявлення так званих «пряників» у Золочівській громаді повідомило місцеве видання «Зоря».