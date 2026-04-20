Задоренко просить зберігати спокій: що станеться

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів, що протягом найближчої години фахівці підриватимуть вибухонебезпечний предмет.

Вибухотехніки працюватимуть поблизу населеного пункту Семенівка. Місцевих жителів Задоренко закликав зберігати спокій та не боятися звуків вибухів.

Тим часом у ГУ ДСНС України повідомили: за тиждень сапери знешкодили 353 вибухонебезпечні предмети в регіоні. Працювали 22 піротехнічні розрахунки.

“Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 139906 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей“, – додали рятувальники.