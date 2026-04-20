Задоренко просить зберігати спокій: що станеться
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів, що протягом найближчої години фахівці підриватимуть вибухонебезпечний предмет.
Вибухотехніки працюватимуть поблизу населеного пункту Семенівка. Місцевих жителів Задоренко закликав зберігати спокій та не боятися звуків вибухів.
Тим часом у ГУ ДСНС України повідомили: за тиждень сапери знешкодили 353 вибухонебезпечні предмети в регіоні. Працювали 22 піротехнічні розрахунки.
“Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 139906 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей“, – додали рятувальники.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ГСЧС, задоренко, міна, підрив, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Задоренко просить зберігати спокій: що станеться», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 10:20;