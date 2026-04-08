Росіяни почали скидати на Харківщину “Пряники” – чим вони небезпечні

Події 10:35   08.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни почали скидати на Харківщину "Пряники" – чим вони небезпечні

У виданні “Зоря” повідомили, що на Золочівську громаду росіяни почали скидати небезпечні вибухові пристрої. 

Йдеться про міни “Пряник”, “Пелютска” та саморобні вибухові пристрої.

На Харківщину почали скидати нові міни
“Міни “Пелюстка” та “Пряник” спрацьовують на натискання (нажимної дії), а вибухонебезпечні предмети – при наближенні або перевертання”, – уточнили в повідомленні.

Мешканців також закликали не чіпати та не наближатися до підозрілих предметів. Натомість – відразу ж викликати рятувальників.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що сьогодні на Харківщині проводитиметься розмінування. З 10:00 до 15:00 піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети біля населеного пункту Петровське Ізюмського району. Зважаючи на це, місцеві жителі чутимуть звуки вибухів. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.

Читайте також: Двоє постраждалих: Синєгубов розповів про наслідки обстрілу регіону

08.04.2026, 10:35
Пару наркоманів підозрюють у підготовці теракту в Харкові на замовлення РФ
Пару наркоманів підозрюють у підготовці теракту в Харкові на замовлення РФ
08.04.2026, 10:00
Сьогодні на Харківщині проводитиметься розмінування
Сьогодні на Харківщині проводитиметься розмінування
08.04.2026, 09:15
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
07.04.2026, 14:10
Новини Харкова – головне 8 квітня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 8 квітня: як минула ніч
08.04.2026, 08:47
Двоє постраждалих: Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону
Двоє постраждалих: Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону
08.04.2026, 08:45

Новини за темою:

25.10.2025
Ворог змушував співати гімн, використовував як живий щит: як рятували підлітка


  Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 10:35;

