Росіяни почали скидати на Харківщину “Пряники” – чим вони небезпечні
У виданні “Зоря” повідомили, що на Золочівську громаду росіяни почали скидати небезпечні вибухові пристрої.
Йдеться про міни “Пряник”, “Пелютска” та саморобні вибухові пристрої.
“Міни “Пелюстка” та “Пряник” спрацьовують на натискання (нажимної дії), а вибухонебезпечні предмети – при наближенні або перевертання”, – уточнили в повідомленні.
Мешканців також закликали не чіпати та не наближатися до підозрілих предметів. Натомість – відразу ж викликати рятувальників.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що сьогодні на Харківщині проводитиметься розмінування. З 10:00 до 15:00 піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети біля населеного пункту Петровське Ізюмського району. Зважаючи на це, місцеві жителі чутимуть звуки вибухів. Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.
Читайте також: Двоє постраждалих: Синєгубов розповів про наслідки обстрілу регіону
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 10:35;