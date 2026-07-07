Live

Вже 20 постраждалих через удар по Харкову: з’явились фото наслідків

Події 16:44   07.07.2026
Вікторія Яковенко
Вже 20 постраждалих через удар по Харкову: з’явились фото наслідків Фото: Олег Синєгубов

Кількість постраждалих через удари РФ по Шевченківському району продовжує зростати.

Доповнено о 16:44. На місці влучання у Шевченківському районі пошкоджені медичний та навчальний заклади, АЗС, житлові й складські будівлі. Крім того, горіли автомобілі та суха трава на відкритій території, повідомили у ДСНС України.

Рятувальники вже загасили усі пожежі.

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

16:23. Мер Ігор Терехов повідомив, що вже відомо про 20 постраждалих.

Серед постраждалих – четверо дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, медична допомога знадобилася 12-річному хлопчику, який зазнав вибухових поранень. Загинув 54-річний чоловік, уточнив Синєгубов.

удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, близько 14:30 7 липня Шевченківський район Харкова зазнав атаки КАБами. За даними мера Ігоря Терехова, бомб було чотири. Влучання зокрема зафіксували у проїжджу частину. Внаслідок цієї атаки загинув 54-річний чоловік та ще двадцять людей постраждали. Двох з них шпиталізували у важкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед постраждалих — четверо дітей. Це 9-річна дівчинка та хлопці 7 та 4 років з однієї родини. В усіх гострий шок. Медична допомога також знадобилася 12-річному хлопчику — він отримав вибухові поранення. Внаслідок цієї атаки зазнали пошкоджень багатоповерхівка та два медзаклади, горіли автівки, поінформував Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Вже 20 постраждалих через удар по Харкову: з’явились фото наслідків
Вже 20 постраждалих через удар по Харкову: з’явились фото наслідків
07.07.2026, 16:44
КАБи вдарили по Харкову: загиблий, серед постраждалих – діти (доповнено)
КАБи вдарили по Харкову: загиблий, серед постраждалих – діти (доповнено)
07.07.2026, 15:44
Після атак РФ перекрили міст на в’їзді в Харків: подробиці, як об’їхати
Після атак РФ перекрили міст на в’їзді в Харків: подробиці, як об’їхати
07.07.2026, 16:15
БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові: постраждали дві жінки (доповнено)
БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові: постраждали дві жінки (доповнено)
07.07.2026, 14:28
У Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики
У Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики
07.07.2026, 14:05
Вивозили під прицілом БпЛА: як евакуювали жінок на Харківщині (відео)
Вивозили під прицілом БпЛА: як евакуювали жінок на Харківщині (відео)
07.07.2026, 15:35

Новини за темою:

07.07.2026
По Харкову вдарили чотири КАБи, пошкоджені лікарні – Терехов (відео)
07.07.2026
Після атак РФ перекрили міст на в’їзді в Харків: подробиці, як об’їхати
07.07.2026
КАБи вдарили по Харкову: загиблий, серед постраждалих – діти (доповнено)
07.07.2026
У Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики
07.07.2026
Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вже 20 постраждалих через удар по Харкову: з’явились фото наслідків», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих через удари РФ по Шевченківському району продовжує зростати.".