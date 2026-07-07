Вже 20 постраждалих через удар по Харкову: з’явились фото наслідків

Кількість постраждалих через удари РФ по Шевченківському району продовжує зростати.

Доповнено о 16:44. На місці влучання у Шевченківському районі пошкоджені медичний та навчальний заклади, АЗС, житлові й складські будівлі. Крім того, горіли автомобілі та суха трава на відкритій території, повідомили у ДСНС України.

Рятувальники вже загасили усі пожежі.

16:23. Мер Ігор Терехов повідомив, що вже відомо про 20 постраждалих.

Серед постраждалих – четверо дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, медична допомога знадобилася 12-річному хлопчику, який зазнав вибухових поранень. Загинув 54-річний чоловік, уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, близько 14:30 7 липня Шевченківський район Харкова зазнав атаки КАБами. За даними мера Ігоря Терехова, бомб було чотири. Влучання зокрема зафіксували у проїжджу частину. Внаслідок цієї атаки загинув 54-річний чоловік та ще двадцять людей постраждали. Двох з них шпиталізували у важкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед постраждалих — четверо дітей. Це 9-річна дівчинка та хлопці 7 та 4 років з однієї родини. В усіх гострий шок. Медична допомога також знадобилася 12-річному хлопчику — він отримав вибухові поранення. Внаслідок цієї атаки зазнали пошкоджень багатоповерхівка та два медзаклади, горіли автівки, поінформував Терехов.