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Уже 20 пострадавших из-за удара по Харькову: появились фото последствий

Происшествия 16:44   07.07.2026
Виктория Яковенко
Уже 20 пострадавших из-за удара по Харькову: появились фото последствий Фото: Олег Синегубов

Количество пострадавших из-за удара РФ по Шевченковскому району продолжает расти.

Дополнено в 16:44. На месте «прилета» в Шевченковском районе повреждены медицинские и учебные заведения, АЗС, жилые и складские здания. Кроме того, горели автомобили и сухая трава на открытой территории, сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели уже потушили все пожары.

удар КАБ по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ по Харькову
Фото: ГСЧС Украины

16:23. Мэр Игорь Терехов сообщил, что уже известно о 20 пострадавших.

Среди пострадавших – четверо детей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

В частности, медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику, который получил взрывные ранения. Погиб 54-летний мужчина, уточнил Синегубов.

удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар КАБ по Харькову
Фото: Олег Синегубов

Напомним, днем ​​7 июля Харьков подвергся двум атакам КАБами. Самые страшные последствия имели удар по Шевченковскому району около 14:30. Один человек погиб. Также в результате этой атаки горели автомобили и получили повреждения жилые дома, проинформировал мэр Игорь Терехов. Менее чем через час россияне нанесли повторный удар КАБами.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших из-за удара РФ по Шевченковскому району продолжает расти.".