Уже 20 пострадавших из-за удара по Харькову: появились фото последствий

Количество пострадавших из-за удара РФ по Шевченковскому району продолжает расти.

Дополнено в 16:44. На месте «прилета» в Шевченковском районе повреждены медицинские и учебные заведения, АЗС, жилые и складские здания. Кроме того, горели автомобили и сухая трава на открытой территории, сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели уже потушили все пожары.

16:23. Мэр Игорь Терехов сообщил, что уже известно о 20 пострадавших.

Среди пострадавших – четверо детей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

В частности, медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику, который получил взрывные ранения. Погиб 54-летний мужчина, уточнил Синегубов.

Напомним, днем ​​7 июля Харьков подвергся двум атакам КАБами. Самые страшные последствия имели удар по Шевченковскому району около 14:30. Один человек погиб. Также в результате этой атаки горели автомобили и получили повреждения жилые дома, проинформировал мэр Игорь Терехов. Менее чем через час россияне нанесли повторный удар КАБами.