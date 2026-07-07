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Харьков снова под ударом: прилетел БпЛА «Италмас», произошел пожар

Происшествия 17:10   07.07.2026
Виктория Яковенко
Харьков снова под ударом: прилетел БпЛА «Италмас», произошел пожар

Попадания вражеского БпЛА «Италмас» зафиксировали в Шевченковском районе.

На месте в результате удара произошел пожар, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Детали выясняют.

Напомним, российские военные с самого утра обстреливали Харьков. Первый «прилет» был в 07:30. По данным областной прокуратуры, FPV-дрон на оптоволокне попал в АЗС в Шевченковском районе, в результате чего загорелась колонка. Работница заправки получила острый стресс. В полдень еще один беспилотник атаковал АЗС в Холодногорском районе – там перенесли острый шок две женщины. Самые страшные последствия имел удар КАБами по Шевченковскому району в 14:30. По данным мэра Игоря Терехова, бомб было четыре. Попадание, в частности, зафиксировали в проезжую часть. В результате этой атаки погиб 54-летний мужчина и еще 20 человек пострадали. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди пострадавших – четверо детей.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 17:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания вражеского БпЛА «Италмас» зафиксировали в Шевченковском районе.".