Харьков снова под ударом: прилетел БпЛА «Италмас», произошел пожар
Попадания вражеского БпЛА «Италмас» зафиксировали в Шевченковском районе.
На месте в результате удара произошел пожар, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Детали выясняют.
Напомним, российские военные с самого утра обстреливали Харьков. Первый «прилет» был в 07:30. По данным областной прокуратуры, FPV-дрон на оптоволокне попал в АЗС в Шевченковском районе, в результате чего загорелась колонка. Работница заправки получила острый стресс. В полдень еще один беспилотник атаковал АЗС в Холодногорском районе – там перенесли острый шок две женщины. Самые страшные последствия имел удар КАБами по Шевченковскому району в 14:30. По данным мэра Игоря Терехова, бомб было четыре. Попадание, в частности, зафиксировали в проезжую часть. В результате этой атаки погиб 54-летний мужчина и еще 20 человек пострадали. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди пострадавших – четверо детей.