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По Харькову ударили четыре КАБа, повреждены больницы – Терехов (видео)

БпЛА упал вблизи АЗС в Харькове: пострадали две женщины (дополнено)

Уже 21 пострадавший из-за удара КАБами по Харькову: появились фото последствий

На месте в результате удара произошел пожар, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Детали выясняют.

Если вам интересна новость: «Харьков снова под ударом: прилетел БпЛА «Италмас», произошел пожар», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

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• Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 17:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадания вражеского БпЛА «Италмас» зафиксировали в Шевченковском районе.".