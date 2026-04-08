Двоє постраждалих: Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону
За добу окупанти атакували 17 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Качалівка Краснокутської громади постраждав 40-річний чоловік; у с. Високе Золочівської громади постраждала 50-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.
Упродовж доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- п’ять КАБів;
- 24 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 37 БпЛА (тип встановлюється).
Під обстрілами за добу опинилася громадська інфраструктура в Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Чугуївському районах.
Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 08:45;