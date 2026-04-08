Двоє постраждалих: Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону

Події 08:45   08.04.2026
За добу окупанти атакували 17 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У с. Качалівка Краснокутської громади постраждав 40-річний чоловік; у с. Високе Золочівської громади постраждала 50-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.

Упродовж доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • п’ять КАБів;
  • 24 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • чотири fpv-дрони;
  • 37 БпЛА (тип встановлюється).

Під обстрілами за добу опинилася громадська інфраструктура в Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Чугуївському районах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 08:45;

