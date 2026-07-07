Live

Харків’янка заявила в поліцію на співмешканця доньки: що він накоїв

Події 21:39   07.07.2026
Олена Нагорна
Харків’янка заявила в поліцію на співмешканця доньки: що він накоїв

У Харкові поліцейські втрутилися в сімейний конфлікт і вгамували 21-річного юнака, який влаштував домашній терор.

До правоохоронців по допомогу звернулася 51-річна жінка. Вона поскаржилася, що співмешканець її дочки поводиться агресивно: постійно сипле образами та погрожує їй фізичною розправою, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Екіпаж із протидії домашньому насильству, який виїжджав на місце, провів із молодиком профілактичну бесіду та видав терміновий заборонний припис. Хлопця попередили: якщо він знову ображатиме жінку, на нього чекає вже адміністративна відповідальність.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові 17-річна дівчина ображала свою бабусю – поліція розібралася.

Читайте також: Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві чоловіка: чому схопила ніж – НПУ

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Смертельний удар КАБами по Харкову та атаки дронів — підсумки 7 липня
Смертельний удар КАБами по Харкову та атаки дронів — підсумки 7 липня
07.07.2026, 23:00
У середу у Харкові та області розгуляється стихія — прогноз погоди
У середу у Харкові та області розгуляється стихія — прогноз погоди
07.07.2026, 20:27
Безперебійні поставки пального й захист АЗС обіцяє Кабмін регіонам
Безперебійні поставки пального й захист АЗС обіцяє Кабмін регіонам
07.07.2026, 20:00
Вже 21 постраждалий через удар КАБами по Харкову: з’явилися фото наслідків
Вже 21 постраждалий через удар КАБами по Харкову: з’явилися фото наслідків
07.07.2026, 17:26
Скільки нових бізнесів зареєстрували в Харкові у першому півріччі — дані мерії
Скільки нових бізнесів зареєстрували в Харкові у першому півріччі — дані мерії
07.07.2026, 20:54
По Харкову вдарили чотири КАБи, пошкоджені лікарні – Терехов (відео)
По Харкову вдарили чотири КАБи, пошкоджені лікарні – Терехов (відео)
07.07.2026, 16:35

Новини за темою:

07.07.2026
Смертельний удар КАБами по Харкову та атаки дронів — підсумки 7 липня
07.07.2026
Скільки нових бізнесів зареєстрували в Харкові у першому півріччі — дані мерії
07.07.2026
У середу у Харкові та області розгуляється стихія — прогноз погоди
07.07.2026
Російський FPV-дрон убив жінку у Слатиному під Харковом
07.07.2026
Дуб для оленів, кропива для зайців: у лісах Харківщини готують корми на зиму


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків’янка заявила в поліцію на співмешканця доньки: що він накоїв», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 21:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські втрутилися в сімейний конфлікт і вгамували 21-річного юнака, який влаштував домашній терор.".