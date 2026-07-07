Харків’янка заявила в поліцію на співмешканця доньки: що він накоїв

У Харкові поліцейські втрутилися в сімейний конфлікт і вгамували 21-річного юнака, який влаштував домашній терор.

До правоохоронців по допомогу звернулася 51-річна жінка. Вона поскаржилася, що співмешканець її дочки поводиться агресивно: постійно сипле образами та погрожує їй фізичною розправою, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Екіпаж із протидії домашньому насильству, який виїжджав на місце, провів із молодиком профілактичну бесіду та видав терміновий заборонний припис. Хлопця попередили: якщо він знову ображатиме жінку, на нього чекає вже адміністративна відповідальність.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові 17-річна дівчина ображала свою бабусю – поліція розібралася.