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У Харкові 17-річна дівчина кривдила свою бабусю – поліція розібралася

Суспільство 16:15   25.06.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові 17-річна дівчина кривдила свою бабусю – поліція розібралася Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці отримали повідомлення про факт домашнього насильства в одній із родин, що мешкає в Київському районі, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“На місце події негайно прибули працівники поліції. Під час перевірки правоохоронці встановили, що 17-річна дівчина в ході сімейного конфлікту вчинила психологічне та фізичне насильство щодо своєї 70-річної бабусі”, – зазначили копи.

Правоохоронці кажуть: припинили протиправні дії, забезпечили безпеку потерпілої та надали їй необхідну допомогу. Від жінки прийняли відповідну заяву.

“Відносно неповнолітньої кривдниці винесено терміновий заборонний припис. Також інформацію направлено до уповноважених служб для проведення подальшої профілактичної та соціальної роботи з родиною”, – додали у поліції.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Харкові жінку, яка, за даними слідства, перебувала в розшуку через крадіжки. До копів 36-річна жінка звернулася сама: повідомила про конфлікт із чоловіком та нанесення їй тілесних ушкоджень, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 16:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці отримали повідомлення про факт домашнього насильства в одній із родин, що мешкає в Київському районі, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.".