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Заробили мільйони на фіктивних працівниках: схема у трамвайному депо в Харкові

Суспільство 15:06   25.06.2026
Вікторія Яковенко
Заробили мільйони на фіктивних працівниках: схема у трамвайному депо в Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

Фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних чоловіків, а їхню зарплату ділили між собою – підозри отримали п’ять посадовців харківського трамвайного депо, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, такий “бізнес” організували директор одного з комунальних трамвайних депо, його заступник та ще троє посадовців підприємства. Схема діяла роками – з серпня 2022 по травень 2026-го.

“За цей період службовці працевлаштували щонайменше чотирьох “новачків”. Оформили їх на посади інженера-електроніка, майстра цеху, токаря та фрезерувальника, що дозволило чоловікам отримати бронювання та відстрочку від мобілізації. Насправді ж “працівники” не виконували жодних трудових обов’язків, не з’являлися на робочих місцях, а деякі з них навіть не мали необхідної освіти та розряду”, – встановили правоохоронці.

Відео: Харківська обласна прокуратура

При цьому, кажуть у прокуратурі, фігуранти регулярно вносили до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості про нібито відпрацьовані співробітниками години. На підставі цих документів чоловікам нараховували заробітну плату, яку службовці забирали собі та ділили у визначених частках.

Внаслідок цього бюджет міста втратив понад 3,3 млн грн, з’ясували правоохоронці.

схема в трамвайном депо Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура
схема в трамвайном депо Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура

Фігурантам повідомили про підозру за 4, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до вчинення інших аналогічних епізодів.

схема в трамвайном депо Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура
схема в трамвайном депо Харькова
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, чинного депутата Харківської міської ради підозрюють в організації схеми для ухилянтів. СБУ викрила схему в одному з комунальних підприємств міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Чиновники підприємства фіктивно влаштовували працювати військовозобов’язаних чоловіків. Ті отримували бронь, а співробітники КП забирали собі зарплату, яку нараховували на ці “мертві душі”. Харківський антикорупційний центр повідомляв, що суд відправив до СІЗО колишнього заступника директора з експлуатації КП “Комплекс із вивезення побутових відходів” Олександра Шепітька.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2026 в 15:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних чоловіків, а їхню зарплату ділили між собою – підозри отримали п’ять посадовців харківського трамвайного депо".