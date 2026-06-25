В Харькове 17-летняя девушка обижала свою бабушку – полиция разобралась

Правоохранители получили сообщение о факте домашнего насилия в одной из семей, проживающей в Киевском районе, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Во время проверки правоохранители установили, что 17-летняя девушка в ходе семейного конфликта совершила психологическое и физическое насилие по отношению к своей 70-летней бабушке», — отметили копы.

Правоохранители говорят: прекратили противоправные действия, обеспечили безопасность потерпевшей и предоставили ей необходимую помощь. От женщины приняли соответствующее заявление.

«В отношении несовершеннолетней обидчицы вынесено срочное запретительное предписание. Также информация направлена ​​в уполномоченные службы для проведения дальнейшей профилактической и социальной работы с семьей», — добавили в полиции.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.

Напомним, правоохранители задержали в Харькове женщину, которая, по данным следствия, находилась в розыске из-за воровства. К копам 36-летняя женщина обратилась сама: сообщила о конфликте с мужчиной и нанесении ей телесных повреждений, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.