Live

В Харькове 17-летняя девушка обижала свою бабушку – полиция разобралась

Общество 16:15   25.06.2026
Виктория Яковенко
В Харькове 17-летняя девушка обижала свою бабушку – полиция разобралась Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители получили сообщение о факте домашнего насилия в одной из семей, проживающей в Киевском районе, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Во время проверки правоохранители установили, что 17-летняя девушка в ходе семейного конфликта совершила психологическое и физическое насилие по отношению к своей 70-летней бабушке», — отметили копы.

Правоохранители говорят: прекратили противоправные действия, обеспечили безопасность потерпевшей и предоставили ей необходимую помощь. От женщины приняли соответствующее заявление.

«В отношении несовершеннолетней обидчицы вынесено срочное запретительное предписание. Также информация направлена ​​в уполномоченные службы для проведения дальнейшей профилактической и социальной работы с семьей», — добавили в полиции.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УКУ.

Напомним, правоохранители задержали в Харькове женщину, которая, по данным следствия, находилась в розыске из-за воровства. К копам 36-летняя женщина обратилась сама: сообщила о конфликте с мужчиной и нанесении ей телесных повреждений, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Заработали 3 млн на фиктивных работниках: схема в трамвайном депо в Харькове

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

В ХПИ новый ректор: кто возглавил вуз
В ХПИ новый ректор: кто возглавил вуз
25.06.2026, 17:32
По Харькову ударил вражеский дрон: где зафиксировали попадания (дополнено)
По Харькову ударил вражеский дрон: где зафиксировали попадания (дополнено)
25.06.2026, 14:10
Новости Харькова — главное 25 июня: погибшие на Харьковщине, удар FPV
Новости Харькова — главное 25 июня: погибшие на Харьковщине, удар FPV
25.06.2026, 19:14
Казачью Лопань сносят ФАБами — о ситуации у границы написал военный «Мучной»
Казачью Лопань сносят ФАБами — о ситуации у границы написал военный «Мучной»
25.06.2026, 21:38
Рынки Харькова заполонили сезонные ягоды: сколько стоят и как изменились цены
Рынки Харькова заполонили сезонные ягоды: сколько стоят и как изменились цены
25.06.2026, 11:22
Людей накрутили против Киева – депутат Куц о «звоночках» перед вторжением
Людей накрутили против Киева – депутат Куц о «звоночках» перед вторжением
25.06.2026, 20:28

Новости по теме:

25.06.2026
Казачью Лопань сносят ФАБами — о ситуации у границы написал военный «Мучной»
25.06.2026
Сотрудничество в сфере восстановления: Терехов подписал меморандум в Польше
25.06.2026
Напал с ножом на полицейских в Харькове: ЧП в Салтовском районе
25.06.2026
Сосны по миллиону в Харькове: прокуратура инициировала расследование
25.06.2026
Два человека погибли на Харьковщине от ударов РФ, есть пострадавшие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове 17-летняя девушка обижала свою бабушку – полиция разобралась», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 16:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители получили сообщение о факте домашнего насилия в одной из семей, проживающей в Киевском районе, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".