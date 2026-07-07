Вулицю в центрі Харкова закриють для транспорту в середу через обрізку дерев

З 07:30 до 13:00 у середу, 8 липня, заборонять рух транспорту частиною вулиці Ярославської у Харкові.

Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Благовіщенської до вулиці Полтавський Шлях, повідомили у міськраді із посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Перекриття пов’язане з необхідністю обрізки дерев на цій локації.

Об’їхати закриту для проїзду ділянку водії зможуть прилеглими вулицями: Благовіщенською, Різдвяною, Полтавський Шлях, Дмитрівською та іншими. Автомобілістів просять заздалегідь враховувати тимчасові обмеження та планувати свої маршрути.

Нагадаємо, 7 липня у Харкові обмежували рух транспорту на проспекті Героїв Харкова, в районі шляхопроводу на перетині з окружною дорогою.