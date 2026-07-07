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Вулицю в центрі Харкова закриють для транспорту в середу через обрізку дерев

Транспорт 18:17   07.07.2026
Олена Нагорна
Вулицю в центрі Харкова закриють для транспорту в середу через обрізку дерев

З 07:30 до 13:00 у середу, 8 липня, заборонять рух транспорту частиною вулиці Ярославської у Харкові.

Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Благовіщенської до вулиці Полтавський Шлях, повідомили у міськраді із посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Перекриття пов’язане з необхідністю обрізки дерев на цій локації.

Об’їхати закриту для проїзду ділянку водії зможуть прилеглими вулицями: Благовіщенською, Різдвяною, Полтавський Шлях, Дмитрівською та іншими. Автомобілістів просять заздалегідь враховувати тимчасові обмеження та планувати свої маршрути.

Нагадаємо, 7 липня у Харкові обмежували рух транспорту на проспекті Героїв Харкова, в районі шляхопроводу на перетині з окружною дорогою.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 18:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 07:30 до 13:00 у середу, 8 липня, заборонять рух транспорту на частині вулиці Ярославської у Харкові.".