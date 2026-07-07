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Улицу в центре Харькова закроют для транспорта в среду из-за обрезки деревьев

Транспорт 18:17   07.07.2026
Елена Нагорная
Улицу в центре Харькова закроют для транспорта в среду из-за обрезки деревьев

С 07:30 до 13:00 в среду, 8 июля, запретят движение транспорта по части улицы Ярославской в Харькове.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Благовещенской до улицы Полтавский Шлях, сообщили в горсовете со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Перекрытие связано с необходимостью обрезки деревьев на этой локации.

Объехать закрытый для проезда участок водители смогут по прилегающим улицам: Благовещенской, Рождественской, Полтавский Шлях, Дмитриевской и другим. Автомобилистов просят заранее учитывать временные ограничения и планировать свои маршруты.

Напомним, 7 июля в Харькове ограничивали движение транспорта на проспекте Героев Харькова, в районе путепровода на пересечении с окружной дорогой.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 18:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 07:30 до 13:00 в среду, 8 июля, запретят движение транспорта по части улицы Ярославской в Харькове.".