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Харьковчанка заявила в полицию на сожителя дочери: что он натворил

Происшествия 21:39   07.07.2026
Елена Нагорная
Харьковчанка заявила в полицию на сожителя дочери: что он натворил

В Харькове полицейские вмешались в семейный конфликт и утихомирили 21-летнего парня, устроившего домашний террор.

К правоохранителям за помощью обратилась 51-летняя женщина. Она пожаловалась, что сожитель её дочери ведет себя агрессивно: постоянно сыплет оскорблениями и угрожает ей физической расправой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Экипаж по противодействию домашнему насилию, выезжавший на место, провел с молодым человеком профилактическую беседу и выдал срочное запрещающее предписание. Парня предупредили: если он снова будет обижать женщину, его ждет уже административная ответственность.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове 17-летняя девушка обижала свою бабушку – полиция разобралась.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 21:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские вмешались в семейный конфликт и утихомирили 21-летнего парня, устроившего домашний террор.".