Харьковчанка заявила в полицию на сожителя дочери: что он натворил

В Харькове полицейские вмешались в семейный конфликт и утихомирили 21-летнего парня, устроившего домашний террор.

К правоохранителям за помощью обратилась 51-летняя женщина. Она пожаловалась, что сожитель её дочери ведет себя агрессивно: постоянно сыплет оскорблениями и угрожает ей физической расправой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Экипаж по противодействию домашнему насилию, выезжавший на место, провел с молодым человеком профилактическую беседу и выдал срочное запрещающее предписание. Парня предупредили: если он снова будет обижать женщину, его ждет уже административная ответственность.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове 17-летняя девушка обижала свою бабушку – полиция разобралась.