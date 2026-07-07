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Российский FPV-дрон убил женщину в Слатино под Харьковом

Происшествия 19:32   07.07.2026
Елена Нагорная
Российский FPV-дрон убил женщину в Слатино под Харьковом Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Российские военные после 15:00 7 июля атаковали FPV-дроном 43-летнюю гражданскую жительницу поселка Казачья Лопань, которая передвигалась по территории поселка Слатино.

Женщина получила многочисленные осколочные ранения. Медики экстренной помощи оперативно прибыли на место, однако ранения оказались слишком тяжелыми — женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Как сообщала МГ «Объектив», из-за угрозы FPV-дронов Дергачевская городская военная администрация готовила обращение в Совет обороны Харьковской области с просьбой объявить принудительную эвакуацию детей из четырех населенных пунктов: Русская Лозовая, Слатино, Безруки и Лещенки. 3 июля Совет обороны принял решение о расширении зоны эвакуации из громад Купянского, Богодуховского и Харьковского районов. В Дергачевской громаде обязательная эвакуация и принудительная эвакуация детей была объявлена ​​в поселках Питомник, Новое, Слатино, а также селах Русская Лозовая, Соленый Яр, Безруки и Лещенки.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 19:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные после 15:00 7 июля атаковали FPV-дроном 43-летнюю гражданскую жительницу поселка Казачья Лопань, которая передвигалась по территории поселка Слатино.".