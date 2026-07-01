«Угроза FPV»: власти Дергачевщины просят ХОВА объявить эвакуацию
Из-за значительного ухудшения ситуации и угрозы FPV-дронов Дергачевская городская военная администрация готовит обращение в Совет обороны Харьковской области с просьбой объявить обязательную эвакуацию детей принудительным способом из четырех населенных пунктов: Русская Лозовая, Слатино, Безруки и Лещенки.
Об этом МГ «Объектив» сообщил пресс-секретарь Дергачевской ГВА Александр Кулик.
По его словам, такое решение было принято на совещании под председательством начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, к которому также присоединились заместитель начальника управления гражданской защиты ХОВА и руководство Координационного гуманитарного центра области.
«Обсуждался вопрос по поводу ухудшения ситуации безопасности в общей сложности, поскольку сейчас три населенных пункта на границе — это Ветеринарное, Шевченко и Гранов — оккупированы российскими военными», — отметил спикер.
Основная причина для введения принудительной эвакуации — высокая интенсивность российских дроновых атак.
«Количество FPV-дронов, которые залетают и ежедневно наносят удары по громаде, в частности по Слатино, по Русской Лозовой, продолжает не уменьшаться, скажем так, и эти ситуации постоянно возникают. Поэтому было принято решение о том, чтобы обратиться в Совет обороны области с просьбой объявить обязательную эвакуацию детей с семьями принудительно», — объяснил Кулик.
Сейчас администрация завершает подготовку документов. Ожидается, что обращение будет подано в ближайшее время, возможно уже сегодня. Дальнейшее рассмотрение вопроса зависит от Совета обороны области, однако в ГВА подчеркивают, что ХОВА максимально способствует рассмотрению таких инициатив безопасности в сжатые сроки.
Обращение ГВА будет касаться Слатинского, Русско-Лозовского и Безруковского старостинских округов. В общем речь идет о четырех населенных пунктах, где сейчас находятся более 300 детей с семьями:
- Русская Лозовая — проживает более 800 человек, из которых 45 детей;
- Слатино — проживает более 1300 человек, из которых 89 детей;
- Безруки — проживает 1400 человек, из которых 164 ребенка;
- Лещенки — проживает около 100 человек, из которых шесть детей.