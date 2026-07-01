«Угроза FPV»: власти Дергачевщины просят ХОВА объявить эвакуацию

Из-за значительного ухудшения ситуации и угрозы FPV-дронов Дергачевская городская военная администрация готовит обращение в Совет обороны Харьковской области с просьбой объявить обязательную эвакуацию детей принудительным способом из четырех населенных пунктов: Русская Лозовая, Слатино, Безруки и Лещенки.

Об этом МГ «Объектив» сообщил пресс-секретарь Дергачевской ГВА Александр Кулик.

По его словам, такое решение было принято на совещании под председательством начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, к которому также присоединились заместитель начальника управления гражданской защиты ХОВА и руководство Координационного гуманитарного центра области.

«Обсуждался вопрос по поводу ухудшения ситуации безопасности в общей сложности, поскольку сейчас три населенных пункта на границе — это Ветеринарное, Шевченко и Гранов — оккупированы российскими военными», — отметил спикер.

Основная причина для введения принудительной эвакуации — высокая интенсивность российских дроновых атак.

«Количество FPV-дронов, которые залетают и ежедневно наносят удары по громаде, в частности по Слатино, по Русской Лозовой, продолжает не уменьшаться, скажем так, и эти ситуации постоянно возникают. Поэтому было принято решение о том, чтобы обратиться в Совет обороны области с просьбой объявить обязательную эвакуацию детей с семьями принудительно», — объяснил Кулик.

Сейчас администрация завершает подготовку документов. Ожидается, что обращение будет подано в ближайшее время, возможно уже сегодня. Дальнейшее рассмотрение вопроса зависит от Совета обороны области, однако в ГВА подчеркивают, что ХОВА максимально способствует рассмотрению таких инициатив безопасности в сжатые сроки.

Обращение ГВА будет касаться Слатинского, Русско-Лозовского и Безруковского старостинских округов. В общем речь идет о четырех населенных пунктах, где сейчас находятся более 300 детей с семьями: