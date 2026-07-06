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FPV-дрон выпустили россияне на людей, пытающихся эвакуироваться из Слатино 📹

Общество 11:15   06.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV-дрон выпустили россияне на людей, пытающихся эвакуироваться из Слатино 📹

Подробности операции по эвакуации людей из поселка Слатино Харьковского района рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Жителей приграничной громады, мужчину и женщину, удалось вывезти копам, несмотря на то, что операции пытались помешать россияне. Как сообщают полицейские, оккупанты выпустили FPV-дрон.

«Несмотря на опасность, полицейские успешно обеспечили безопасную эвакуацию людей», – добавили в полиции.

Эвакуированных доставили в Харьков. Уже в областном центре люди получили всю необходимую им помощь.

«Полиция Харьковщины призывает жителей населенных пунктов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов, не медлить с эвакуацией и заботиться о собственной безопасности. В случае необходимости помощи с эвакуацией обращайтесь по номеру «102», – передают в сообщении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 11:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности операции по эвакуации людей из поселка Слатино Харьковского района рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".