FPV-дрон выпустили россияне на людей, пытающихся эвакуироваться из Слатино 📹

Подробности операции по эвакуации людей из поселка Слатино Харьковского района рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Жителей приграничной громады, мужчину и женщину, удалось вывезти копам, несмотря на то, что операции пытались помешать россияне. Как сообщают полицейские, оккупанты выпустили FPV-дрон.

«Несмотря на опасность, полицейские успешно обеспечили безопасную эвакуацию людей», – добавили в полиции.

Эвакуированных доставили в Харьков. Уже в областном центре люди получили всю необходимую им помощь.

«Полиция Харьковщины призывает жителей населенных пунктов, находящихся под постоянной угрозой обстрелов, не медлить с эвакуацией и заботиться о собственной безопасности. В случае необходимости помощи с эвакуацией обращайтесь по номеру «102», – передают в сообщении.