Где сегодня, 4 июля, атаковали войска РФ на Харьковщине: данные ГШ на 16:00

О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артельное и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 71 атаку, отметил Генштаб.

Напомним, оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковщины, в направлении Великого Бурлука, Купянска и Боровой, однако продвижений не имеют, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).