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Где сегодня, 4 июля, атаковали войска РФ на Харьковщине: данные ГШ на 16:00

Фронт 16:08   04.07.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня, 4 июля, атаковали войска РФ на Харьковщине: данные ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артельное и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 71 атаку, отметил Генштаб.

Напомним, оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковщины, в направлении Великого Бурлука, Купянска и Боровой, однако продвижений не имеют, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 16:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".