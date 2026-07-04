Где сегодня, 4 июля, атаковали войска РФ на Харьковщине: данные ГШ на 16:00
О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артельное и в сторону Хатнего.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 71 атаку, отметил Генштаб.
Напомним, оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковщины, в направлении Великого Бурлука, Купянска и Боровой, однако продвижений не имеют, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).