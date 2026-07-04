Имеют ли войска РФ продвижение на Харьковщине – данные ISW

Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковщины, в направлении Великого Бурлука, Купянска и Боровой, однако продвижений не имеют, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«Российский военный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что активность украинских беспилотников продолжает препятствовать проведению российскими войсками крупномасштабных операций на западном (левом) берегу реки Оскол. Российский военный блогер 3 июля заявил, что украинские войска контратакуют вблизи Куриловки (юго-восточнее Купянска) и Купянска-Узлового», — пишут аналитики.

Напомним, армия РФ продолжает попытки рассечь плацдарм восточнее Купянска, сообщал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Он отметил, что определенных результатов оккупанты достигли.