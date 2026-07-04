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Чи мають війська РФ просування на Харківщині – дані ISW

Фронт 08:12   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Чи мають війська РФ просування на Харківщині – дані ISW Карта ISW

Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківщини, у напрямку Великого Бурлука, Куп’янська та Борової, однак просувань не мають, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російський військовий блогер, пов’язаний з Кремлем стверджував, що активність українських безпілотників продовжує перешкоджати проведенню російськими військами великомасштабних операцій на західному (лівому) березі річки Оскіл. Російський військовий блогер 3 липня заявив, що українські війська контратакують поблизу Курилівки (на південний схід від Куп’янська) та Куп’янська-Вузлового», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, армія РФ продовжує спроби розсікти плацдарм на схід від Куп’янська, повідомляв оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Він зазначив, що певних результатів окупанти досягли.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 08:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківщини, у напрямку Великого Бурлука, Куп’янська та Борової, однак просувань не мають, повідомляє ISW.".