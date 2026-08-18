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Завдав 21 ножове продавчині з “Барабашова”: як покарали 72-річного вбивцю

Події 19:37   18.08.2026
Олена Нагорна
Завдав 21 ножове продавчині з “Барабашова”: як покарали 72-річного вбивцю

У Харкові до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили 72-річного чоловіка за жорстоке вбивство та пограбування продавчині на ринку «Барабашово» навесні 2025 року.

Події розгорталися близько 11:00 21 квітня. Як встановило слідство, чоловік приїхав на ринок на власній автівці, маючи при собі ніж та газовий балончик. Увійшовши до торгівельного павільйону, він бризнув сльозогінним газом в обличчя 52-річній жінці, після чого завдав їй щонайменше 21 ножове поранення у ділянки обличчя та шиї, повідомили в обласній прокуратурі.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Натомість нападник забрав із павільйону понад 77 тисяч гривень і втік.

У суді чоловік провину не визнав. Він переконував, що зайшов обміняти 10 євро, а жінка нібито першою напала на нього та почала душити, тому він лише захищався ножем, який лежав на столі.

Прокурори повністю спростували версію про самооборону. У фігуранта не виявили жодних слідів нападу, а 10 євро в павільйоні так і не знайшли. Провину нападника довели висновками експертиз, показаннями свідків та відеозаписами з камер спостереження.

Суд визнав чоловіка винним у вимаганні, умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої в умовах воєнного стану (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 ККУ) і призначив 14 років тюрми. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 12 років у в’язниці проведе 55-річний чоловік, який, за даними слідства, убив власну матір у Харківській області.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 19:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили 72-річного чоловіка за жорстоке вбивство та пограбування продавчині на ринку «Барабашово» навесні 2025 року.".