Нанес 21 ножевое продавщице с «Барабашово»: как наказали 72-летнего убийцу

В Харькове к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили 72-летнего мужчину за жестокое убийство и грабеж продавщицы на рынке «Барабашово» весной 2025 года.

События разворачивались около 11:00 21 апреля. Как установило следствие, мужчина приехал на рынок на собственном автомобиле, имея при себе нож и газовый баллончик. Войдя в торговый павильон, он брызнул слезоточивым газом в 52-летнюю женщину, после чего нанес ей не менее 21 ножевого ранения в область лица и шеи, сообщили в областной прокуратуре.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Нападавший забрал из павильона более 77 тысяч гривен и скрылся.

В суде мужчина вину не признал. Он убеждал, что зашел обменять 10 евро, а женщина якобы первой напала на него и начала душить, поэтому он лишь защищался ножом, лежавшим на столе.

Прокуроры полностью опровергли версию о самообороне. У фигуранта не обнаружили никаких следов нападения, а 10 евро в павильоне так и не нашли. Вину нападавшего доказали заключениями экспертиз, показаниями свидетелей и видеозаписями с камер наблюдения.

Суд признал мужчину виновным в вымогательстве, умышленном убийстве из корыстных побуждений и разбое в условиях военного положения (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УКУ) и назначил 14 лет тюрьмы. В настоящее время идет срок на апелляционное обжалование приговора.

Как сообщала МГ «Объектив», 12 лет в тюрьме проведет 55-летний мужчина, который, по данным следствия, убил собственную мать в Харьковской области.