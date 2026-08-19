По кладбищу в Харькове ударил вражеский БпЛА 19 августа

Попадания российского дрона зафиксировали в Холодногорском районе.

О «прилете» мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал около 16:25. По его данным, удар произошел по кладбищу. Предварительно, пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, 19 августа около 08:50 россияне обстреляли Харьков. Мэр Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по многоэтажке в Салтовском районе. Предварительно, оккупанты выпустили по городу БпЛА типа «Молния». Позже он уточнил, что попадание произошло возле многоэтажки. Обошлось без пострадавших и повреждений.