«Все будет другим»: что происходит с выжженными лесами Харьковщины (видео)

В Балаклейской громаде Харьковской области в результате пожаров в период с начала полномасштабной войны и до августа 2024 года пострадала четверть всех лесных массивов — более 3600 гектаров. К таким выводам ученые ХНУ им. В.Н. Каразина пришли по результатам дистанционного исследования с помощью европейских спутников. Полевой анализ «на земле» там пока невозможен из-за потенциального заминирования. Всего из-за российской агрессии в регионе более 172 тысяч гектаров лесов считаются потенциально опасными. В Харькове же уже третий год как взялись восстанавливать насаждения на Журавлевке, которые в 2024-м добили обстрелом военные РФ.

Одинокие сосны и акации — это все, что осталось от некогда густого леса на Журавлевке в Харькове. Гибель этого массива совпала по времени с началом полномасштабного вторжения РФ. Биологи утверждают: основной причиной болезни деревьев стал грибок (корневая губка), параллельно ослабленные насаждения точили насекомые, а окончательно добила лес именно российская агрессия.

«Это как раз обстрел, который вызвал пожар, и все выгорело», — вспоминает спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

Это был сентябрь 2024 года, когда масштабные лесные пожары из-за обстрелов бушевали по всему региону. Горели хвойные деревья в Безлюдовке, а в Оскольской громаде на Изюмщине огонь охватил около 1200 гектаров леса.

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Спутниковый мониторинг вместо опасных полевых исследований

Горели леса и в Балаклейской громаде. Кандидат географических наук, глава ОО «Природоохранные ГИС Украины» и на то время сотрудница Каразинского университета Елена Сенная, которая воочию видела уничтожение родного края, вместе с коллегами и воспитанниками Балаклейского лицея взялась исследовать динамику выгорания и восстановления лесов. Однако классический полевой анализ из-за высокого риска заминированности территорий остается невозможным. Специалисты нашли альтернативу — дистанционное зондирование земли.

«У нас на самом деле была цель выявить, можно ли по таким общедоступным космическим снимкам, которые являются бесплатными, оценить вообще масштабы, степень тяжести и площадь самих пораженных территорий», — отмечает Сенная.

Для анализа использовали открытые данные европейских супутников Sentinel и Европейскую информационную систему мониторинга пожаров. Исследование охватило несколько периодов: до полномасштабного вторжения, время оккупации Балаклеи в 2022 году, а также этап после деоккупации в течение 2023–2024 годов. Результаты оказались ошеломляющими: с начала большой войны и до конца августа 2024 года в Балаклейской громаде от огня пострадала четвертая часть всех лесов — это около 3600 гектаров. Из них 20% имеют среднюю и высокую степени повреждения.

«Это для меня значительный стресс и значительная трагедия. Просто есть понимание того, что мой ребенок, наша дочь, не сможет увидеть тот мир, каким он был до войны в целом. И, в частности, мою малую родину. Леса изменятся, растительность изменится. Все будет другое», — поделилась Сенная.

Последствия для экосистем

Кроме потерянной древесины, пожары наносят сокрушительный удар по биоразнообразию.

«Это миграция животного мира или же уничтожение определенных видов. И уничтожается ведь весь комплекс, то есть это могут быть и места миграции перелетных птиц. Что касается животных, млекопитающих более крупных — они обычно реагируют тем, что могут перемещаться. Если скорость пожара не такая, что они просто не успевают переместиться, то многие из них мигрируют. То есть это часто может оказывать катастрофическое влияние на живой мир, и далеко не факт, что восстановится тот же зооценоз на тех участках, где выгорел лес», — объяснила Сенная.

Больше всего от огня пострадали монокультурные насаждения сосны, которая легко воспламеняется. Однако выгорали и вековые дубовые массивы, и смешанные леса. Более того, самовосстановление часто идет по незапланированному пути: обычно после пожаров формируется уже не чистый сосновый древостой, а активно добавляется береза. Такие системы более устойчивы к климату. Но, с другой стороны, очень часто быстро прорастают инвазионные виды, не характерные для экосистемы Харьковщины, например, акация.

Огромную роль играет и фактор погоды. Благодаря влажному лету 2023 года леса начали частично восстанавливаться, однако аномальная жара и длительная засуха 2024-го спровоцировали новую волну пожаров, из-за чего участки, горевшие в 2022 году, потеряли способность к регенерации.

Что происходит с лесами в 2026 году?

Сейчас мониторинг ученых продолжается, ведь по убеждению Елены Сенной, созданные ими карты имеют прикладную ценность для ГСЧС и лесоводов, а также могут стать доказательствами экоцида для будущих международных судов. На вопрос о том, какова судьба выжженных участков сейчас, летом 2026 года, исследователи обещают дать точный ответ позже.

«Мы хотим это посмотреть уже в конце августа. То есть снимки конца августа 2026 года должны показать общую динамику», — сообщила географ.

Пока ситуация в Харьковской области остается напряженной: в конце июня в регионе снова объявлен наивысший, пятый класс пожарной опасности. В течение весны в области было зафиксировано более двух десятков лесных пожаров, рассказывал МГ «Объектив» начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов.

«Если сравнивать с прошлым годом, у нас раньше весна в прошлом году началась. Тем не менее у нас уже огромное количество лесных пожаров есть. И, к счастью, ни один из них еще не достиг критериев чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайных ситуаций не было», — констатировал Астахов.

По данным ХОВА, всего за прошлый год на Харьковщине зафиксировали 319 лесных пожаров на площади в 2 тысячи гектаров. Процесс восстановления осложняется тем, что более 172 тысяч гектаров лесов области считаются потенциально заминированными или загрязненными взрывоопасными предметами, а на части территорий продолжаются боевые действия.

На Журавлевке создают устойчивый смешанный лес

Там, где ситуация с безопасностью позволяет, сразу принимаются за работу. На Журавлевке в Харькове первые шаги коммунальщики сделали уже через несколько месяцев после пожара.

«Мы начали восстанавливать этот лес буквально через несколько месяцев после пожара, когда начали убирать», — вспоминает спикер СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

Сейчас активно лечат от грибка уцелевшие деревья и создают новые массивы. В прошлом году здесь высадили тысячу деревьев, а этой весной — еще 1500 сосен и около сотни дубов.

«Это растение, которое мы высадили около трех лет назад. Видите, по соцветиям можно понять, сколько. Это нынешний прирост. То есть сосна в хороших условиях», — показал Кравченко.

Саженцы размещают в шахматном порядке, чередуя хвойные и лиственные породы. Кравченко отмечает, что большинство молодых деревьев успешно прижилось.

«Надеюсь, что где-то лет через 10-15 у нас здесь будет красивый смешанный лес, где можно будет полюбоваться природой, отдохнуть, подышать свежим воздухом», — подытожил спикер СКП «Харьковзеленстрой».

Создание именно смешанного леса вместо монокультурного соснового — это сознательный шаг коммунальщиков, чтобы новая система была значительно более устойчивой к будущим болезням и вредителям.

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