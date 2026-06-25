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Сосны по миллиону в Харькове: прокуратура инициировала расследование

Общество 19:31   25.06.2026
Оксана Горун
Сосны по миллиону в Харькове: прокуратура инициировала расследование

Пресс-служба областной прокуратуры сообщила: ведомство начало уголовное производство по статье «растрата имущества в крупных размерах» из-за четырех сосен стоимостью 4 млн грн, которые высадили возле «Градусника» в Харькове.

«Прокуроры отреагировали на публикации в медиа и журналистские расследования о возможном завладении бюджетными средствами при закупке и высадке декоративных деревьев в центральной части Харькова. В материалах говорится о существенном завышении стоимости хвойных насаждений, приобретенных за средства бюджета, в частности, закупке четырех сосен почти за 4 млн гривен и дополнительные расходы на благоустройство прилегающей территории», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Делом заинтересовалась Шевченковская окружная прокуратура Харькова. Там инициировали внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований и возбудили уголовное производство. Теперь следователи будут проверять, были ли злоупотребления, когда формировали стоимость сосен, насколько обоснованно выбрали поставщика, а также — соответствуют ли поставленные деревья условиям договоров.

«Отдельное внимание будет уделено обстоятельствам формирования предполагаемой стоимости закупки и возможному искусственному завышению цены предмета закупки», — подчеркнули в прокуратуре.

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Напомним, вопрос четырех сосен возле градусника поднял Харьковский антикоррупционный центр в декабре минувшего года. По оценке антикоррупционеров, за каждое дерево, которое посадили возле «Градусника», могли переплатить в 2,5-5 раз. Также в ХАЦ подчеркнули, что в тендере принял участие еще один продавец, с более дешевым предложением, но его отклонили. Победителем тендера стало ООО «Кузнецов ландшафтная студия». Директор по развитию этой компании Станислав Кузнецов позже комментировал ситуацию. По его словам, сосны для Харькова брали в немецком питомнике — еще и со скидкой. В цену входили транспортировка, посадка, система фиксации растений, а также НДС. Выбор материала для посадки из Европы Кузнецов объяснял сложными условиями, в частности — маленьким объемом грунта для корней. Такие сосны, как те, что растут под «Градусником», по словам директора, «готовят 20-30 лет, чтобы сформировать у них прочную корневую систему» и аналогов в Украине нет.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2026 в 19:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уголовное производство начали по статье «растрата имущества в крупных размерах» из-за четырех сосен стоимостью 4 млн грн, которые высадили возле «Градусника» в Харькове".