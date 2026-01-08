ХАЦ заблудился в четырех соснах? Детали о дорогих «пиниях» в Харькове

Сосны, высаженные в центре Харькова, изначально не должны быть итальянскими пиниями. Как сформировали цену на растения и в чем ошиблись антикоррупционеры, рассказали директора компаний — участниц тендера «Харьковзеленстроя» — «Кузнецов ландшафтная студия» (KLS) и ООО «Голландские розы».

Знаменитыми четыре сосны, которые высадили под «Градусником» в конце прошлого года, сделал Харьковский антикоррупционный центр. Авторы материала на сайте ХАЦ обвинили СКП «Харьковзеленстрой» в значительной переплате при закупке растений.

По выводам расследователей, Харьковский городской совет приобрел очень дорогие деревья: три сосны «Пиния» за 973 тыс. грн каждая, и еще одну такую ​​же сосну за 876,5 тыс. грн. Эти деревья приобрели у ООО «Кузнецов ландшафтная студия» (KLS). ХАЦ заявил, что за каждую сосну могли переплатить более чем в 2,5-5 раз. Основной упрек был таков: зачем город покупает настолько дорогие итальянские пинии, если их можно приобрести гораздо дешевле. В качестве доказательства привели фото похожих сосен с ценниками, размещенными на сайте самой же ландшафтной студии.

Но почему-то, говорит директор по развитию компании «KLS» Станислав Кузнецов, расследователи сравнили деревья возраста 10-15 лет на сайте с 40-летними соснами на «Градуснике», что совершенно некорректно. По его словам, на самом деле в расследовании с самого начала все пошло не так, а претензии антикоррупционеров не имеют четких фактических оснований и убедительного документального подтверждения.

«Речь вообще не идет об итальянской пинии. В тендерной документации четко написано — «сосна обычная Пиния». Это совершенно разные деревья. В этом случае имеется в виду обычная сосна, подстриженная в форме пинии. Это ее номенклатурное название. Настоящая пиния не приживется в нашем климате, поэтому мы купили обычные сосны, сформированные снаружи как пиния. Но ХАЦ подал их в своем материале как оригинальные итальянские, за которые еще якобы было переплачено», — отметил Кузнецов.

Показательно, что в качестве экспертной оценки ХАЦ использовал сообщение харьковского биолога Юрия Бенгуса с его личной страницы в Facebook. Но вместо того, чтобы подтвердить обвинения в закупке именно итальянских пиний, он прямо написал, что это обычные сосны, сформированные под пинию с помощью стрижки. То есть это именно такие сосны, которые заказывал СКП «Харьковзеленстрой», по словам Кузнецова.

Комментируя тот пост, Бегнус подтвердил: когда увидел деревья своими глазами, с первого взгляда понял, что это не пиния.

«Я подумал, что это обычная сосна и, вероятно, крымская. У этих деревьев действительно только форма стрижки пинии. Если давать профессиональную оценку, то деревья выглядят оригинально в этом месте. Я фанат сосен, поэтому мне понравилось», – отметил биолог.

По словам Станислава Кузнецова, сосны брали в немецком питомнике, специально для Харькова продавшем их со скидкой. В цену входили транспортировка, посадка, система фиксации растений, а также НДС. То есть 20% с каждых 973 тыс. грн пошли в виде налога в городской бюджет.

«Почему брали немецкие деревья? Потому что проект имел достаточно сложные условия посадки: земельный участок находится над метрополитеном, маленький объем грунта для корней. Поэтому были нужны подготовленные растения, выращенные с шестиразовой пересадкой. Эти сосны готовят 20-30 лет, чтобы сформировать у них прочную корневую систему. Аналогичных украинских деревьев просто нет. Потребовались сосны, которые имеют приземистую форму и выглядят достаточно возрастными. Это единственный вариант посадочного материала, подходящего по качеству и размерам. Неподготовленные сосны с высокой вероятностью просто погибли бы со временем», — пояснил специалист.

Станислав Кузнецов подчеркнул, что сравнительные цены, которые привел ХАЦ, некорректны. На сайте компании «KLS» представлены деревья разные по возрасту, размерам и другим характеристикам, и их нельзя сравнивать «на глаз» с другими растениями. Сосны, которые покупали для островка возле «Градусника», больше по размеру, у них приличный возраст, высокая кратность пересаживания, поэтому они стоят дороже. Важное уточнение: разница в стоимости между участниками тендера составила не 2,4 млн грн, как написал ХАЦ, а 1,3 млн. И это на общей сумме тендера, а не на отдельных позициях, что составляет 13% от общей суммы с НДС.

Директор по развитию компании KLS отметил, что такая же ситуация — с ценами на австрийские черные сосны, которые тоже упомянуты в материале ХАЦ как якобы завышенные. В действительности в них тоже включены аналогичные затраты на транспортировку, посадку, фиксацию растений. Поэтому экономически стоимость этих сосен тоже вполне обоснована, говорит Кузнецов.

Слова представителя KLS подтвердил и гендиректор компании ООО «Голландские розы» Андрей Погребной. Фирма участвовала в том же «хвойном» тендере. И даже победила в нем, но впоследствии сама отказалась от победы (а не получила отклонение своего предложения, как написал ХАЦ). По словам Погребного, сразу все детали тендера не были известны, поэтому ООО ориентировалось на украинскую продукцию и предложило 400 тыс. грн с НДС за три сосны и 150 тыс. грн с НДС – еще за одну. Но когда после победы выяснились все нюансы и пожелания заказчика, исполнить тендер по таким ценам было просто нереально.

«Я понял, что нужно будет везти сосны из Германии, потому что таких в Украине не найти, поэтому мы и отказались. Цена, предложенная KLS, была вполне обоснованной и полностью соответствовала затратам, которые нужно понести, чтобы привезти деревья из Германии. По нашим расчетам, одну сосну, учитывая размеры, нужно было везти в Харьков на одной машине. Это стоит 3–3,5 тыс. евро. Затем растаможка, НДС, разгрузка-загрузка, привлечение людей, техники для посадки, фиксация растений. Это все затраты, поэтому цена наших оппонентов, полагаю, была адекватной. А разговоры, что на этих деревьях идет какой-то распил… Я знаю все процессы изнутри, поэтому понимаю, что здесь невозможно что-то такое провернуть, чтобы заработать какие-то нереальные средства, потому что процесс ценообразования вполне понятен», — подчеркнул Андрей Погребной.

В сухом остатке этой истории есть оригинальная локация в центре города. Со временем, отмечает Станислав Кузнецов, харьковчане увидят, насколько это оправдано.

«Этот проект не об Италии, он просто хорошо вписывается в это место. В этой части Харькова невозможны другие варианты посадки деревьев, поэтому проект и получился таким. Хвойные нужны в центре города, но они не могут вырасти за год. Поэтому этот проект и был реализован в таком виде, и теперь имеем еще одну заметную локацию. Как показывает практика, все, что делается ради благоустройства, озеленения города, позже полностью себя оправдывает, какая бы критика не звучала», — подчеркнул специалист.