Какие проекты поможет реализовать на Харьковщине ЮНИСЕФ в 2026 году

Политика 18:41   12.05.2026
Елена Нагорная
Оснащение медучреждений солнечными панелями, создание безопасных условий для обучения детей, а также реализация проектов по водоснабжению и водоотведению в 16 громадах области.

Такие приоритеты сотрудничества на 2026 год для Харьковщины определили начальник ХОВА Олег Синегубов и представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По его словам, в фокусе внимания — усиление энергетической устойчивости медучреждений через оснащение солнечными панелями, создание безопасных и современных условий для обучения детей. Перспективным направлением является обустройство солнечными панелями безопасных образовательных пространств.

Отдельное внимание уделили реализации проектов по водоснабжению и водоотведению в 16 громадах области, подготовке к отопительному сезону, финансовой поддержке многодетных, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также программам зимней помощи.

Также обсуждали обустройство подземных школ, в частности их оснащение мебелью, и развитие социальных услуг в громадах

«Харьковская область работает в условиях постоянных вызовов, поэтому для нас чрезвычайно важно воплощать долгосрочные решения для громад. Благодарю ЮНИСЕФ за постоянную поддержку наших людей», — отметил Синегубов.

