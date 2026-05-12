Какие проекты поможет реализовать на Харьковщине ЮНИСЕФ в 2026 году
Оснащение медучреждений солнечными панелями, создание безопасных условий для обучения детей, а также реализация проектов по водоснабжению и водоотведению в 16 громадах области.
Такие приоритеты сотрудничества на 2026 год для Харьковщины определили начальник ХОВА Олег Синегубов и представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
По его словам, в фокусе внимания — усиление энергетической устойчивости медучреждений через оснащение солнечными панелями, создание безопасных и современных условий для обучения детей. Перспективным направлением является обустройство солнечными панелями безопасных образовательных пространств.
Отдельное внимание уделили реализации проектов по водоснабжению и водоотведению в 16 громадах области, подготовке к отопительному сезону, финансовой поддержке многодетных, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также программам зимней помощи.
Также обсуждали обустройство подземных школ, в частности их оснащение мебелью, и развитие социальных услуг в громадах
«Харьковская область работает в условиях постоянных вызовов, поэтому для нас чрезвычайно важно воплощать долгосрочные решения для громад. Благодарю ЮНИСЕФ за постоянную поддержку наших людей», — отметил Синегубов.
• Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 18:41;