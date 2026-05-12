«Светит» 12 лет за «копипаст» укрытий: в Харькове будут судить предпринимателя

Общество 15:27   12.05.2026
Виктория Яковенко
«Светит» 12 лет за «копипаст» укрытий: в Харькове будут судить предпринимателя

Правоохранители передали в суд дело предпринимателя с 15-летним стажем в сфере проектирования инфраструктуры. Следствие считает, что он организовал схему завладения бюджетными средствами, выделенными на обустройство укрытий для школы и вуза.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в 2023 году житель Полтавы — директор нескольких ООО — заключил с харьковским вузом договор. Соглашение касалось изготовления проектно-сметной документации для строительства бомбоубежища.

Однако, установили правоохранители, вместо разработки нового проекта фигурант просто скопировал ранее созданные документы для школы в Люботине и выдал их новые. Впоследствии он подписал и подал заказчику акт сдачи-приема выполненных работ, на основании которого получил полную оплату по договору.

Аналогичную махинацию мужчина провернул и со школой в поселке Новая Водолага, добавили в прокуратуре.

«В этот раз он продал учебному заведению документацию, которая фактически являлась дубликатом проекта укрытия для одного из лицеев Харькова», — выяснили правоохранители.

По подсчетам прокуратуры, в результате этих действий государству нанесен ущерб на сумму более 3,1 млн гривен. Мужчину разоблачили в марте этого года.

Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим положением, совершенное повторно в условиях военного положения, в особо крупных размерах, сопряженного со служебным подлогом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).

Если вину докажут, ему грозит 12 лет тюрьмы.

  • • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 15:27;

