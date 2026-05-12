«Светит» 12 лет за «копипаст» укрытий: в Харькове будут судить предпринимателя
Правоохранители передали в суд дело предпринимателя с 15-летним стажем в сфере проектирования инфраструктуры. Следствие считает, что он организовал схему завладения бюджетными средствами, выделенными на обустройство укрытий для школы и вуза.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в 2023 году житель Полтавы — директор нескольких ООО — заключил с харьковским вузом договор. Соглашение касалось изготовления проектно-сметной документации для строительства бомбоубежища.
Однако, установили правоохранители, вместо разработки нового проекта фигурант просто скопировал ранее созданные документы для школы в Люботине и выдал их новые. Впоследствии он подписал и подал заказчику акт сдачи-приема выполненных работ, на основании которого получил полную оплату по договору.
Аналогичную махинацию мужчина провернул и со школой в поселке Новая Водолага, добавили в прокуратуре.
«В этот раз он продал учебному заведению документацию, которая фактически являлась дубликатом проекта укрытия для одного из лицеев Харькова», — выяснили правоохранители.
По подсчетам прокуратуры, в результате этих действий государству нанесен ущерб на сумму более 3,1 млн гривен. Мужчину разоблачили в марте этого года.
Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим положением, совершенное повторно в условиях военного положения, в особо крупных размерах, сопряженного со служебным подлогом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).
Если вину докажут, ему грозит 12 лет тюрьмы.
Читайте также: Домашний тиран издевался над женой и дочкой-подростком
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, предприниматель, укриття, укрытие, Харьковская областная прокуратура, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Светит» 12 лет за «копипаст» укрытий: в Харькове будут судить предпринимателя», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 15:27;