Домашний тиран издевался над женой и дочкой-подростком

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что остановили издевательства мужчины над собственной семьей.

10 мая копы получили сообщение о домашнем насилии в одной из семей харьковского района. Как оказалось, домашний тиран — 50-летний мужчина, который издевался над своей 44-летней женой и 16-летней дочкой.

«Полицейские немедленно прекратили противоправные действия и приняли необходимые меры реагирования. В отношении правонарушителя полицейские составили административные протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП. Кроме того, с мужчиной проведена профилактическая беседа по недопущению подобных случаев в будущем», – добавили в полиции.