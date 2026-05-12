Домашний тиран издевался над женой и дочкой-подростком

Происшествия 11:45   12.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что остановили издевательства мужчины над собственной семьей.

10 мая копы получили сообщение о домашнем насилии в одной из семей харьковского района. Как оказалось, домашний тиран — 50-летний мужчина, который издевался над своей 44-летней женой и 16-летней дочкой.

«Полицейские немедленно прекратили противоправные действия и приняли необходимые меры реагирования. В отношении правонарушителя полицейские составили административные протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП. Кроме того, с мужчиной проведена профилактическая беседа по недопущению подобных случаев в будущем», – добавили в полиции.

