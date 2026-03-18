Свободное время проводит с алкоголем: домашний тиран получил подозрение

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что неоднократно получали от 73-летней жительницы Чугуевского района жалобы об издевательствах со стороны ее сына. Домашний тиран, со слов женщины, оскорбляет ее и угрожает расправой.

Вскоре правоохранители установили: речь идет о 56-летнем безработном. Все свободное время он, отметили в полиции, посвящает распитию алкогольных напитков.

«Участковые офицеры полиции неоднократно проводили профилактические мероприятия и составляли в отношении нарушителя административные протоколы. Однако мужчина продолжал злоупотреблять алкоголем и совершать противоправные действия в отношении матери», – пишут копы.

В результате 16 марта он получил подозрение в домашнем насилии. Теперь ему грозит два года тюрьмы.