Вільний час проводить із алкоголем: домашній тиран отримав підозру
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що неодноразово отримували від 73-річної мешканки Чугуївського району скарги про знущання з боку її сина. Домашній тиран, за словами жінки, ображає її та загрожує розправою.
Невдовзі правоохоронці встановили: йдеться про 56-річного безробітного. Весь вільний час він, зазначили у поліції, присвячує розпиванню алкогольних напоїв.
“Дільничні офіцери поліції неодноразово проводили профілактичні заходи та складали щодо порушника адміністративні протоколи. Однак чоловік продовжував зловживати алкоголем і вчиняти протиправні дії щодо матері“, – пишуть копи.
В результаті 16 березня він отримав підозру у домашньому насильстві. Тепер йому загрожує два роки в’язниці.
Категорії: Події, Україна; Теги: домашний тиран, поліція, харківщина, Чугуївський район;
Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 10:53;