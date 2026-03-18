Вільний час проводить із алкоголем: домашній тиран отримав підозру

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що неодноразово отримували від 73-річної мешканки Чугуївського району скарги про знущання з боку її сина. Домашній тиран, за словами жінки, ображає її та загрожує розправою.

Невдовзі правоохоронці встановили: йдеться про 56-річного безробітного. Весь вільний час він, зазначили у поліції, присвячує розпиванню алкогольних напоїв.

“Дільничні офіцери поліції неодноразово проводили профілактичні заходи та складали щодо порушника адміністративні протоколи. Однак чоловік продовжував зловживати алкоголем і вчиняти протиправні дії щодо матері“, – пишуть копи.

В результаті 16 березня він отримав підозру у домашньому насильстві. Тепер йому загрожує два роки в’язниці.