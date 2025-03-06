Бив ножем у живіт: колишній засуджений напідпитку розібрався зі співмешканкою

Інцидент стався у Куп’янському районі, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. Конфлікт розгорнувся між 54-річним чоловіком та його 50-річною співмешканкою.

“5 березня до відділення поліції №1 Куп’янського РВП від лікаря бригади швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про доставлення до лікарні 50-річної мешканки села Шипувате з множинними колото-різаними ранами”, – повідомили копи.

За даними слідства, на жінку напав її колишній співмешканець. Раніше чоловік уже був засуджений.

“У стані сп’яніння він вчинив сварку з потерпілою та кілька разів вдарив ножем у живіт. Потерпілу госпіталізували до лікарні. Знаряддя вбивства кривдник вирішив позбутися та викинув ніж у вигрібну яму для сміття на подвір’ї знайомого. Поліцейські вилучили речовий доказ“, – зауважили поліцейські.

Наразі чоловіка затримали і вже вручили підозру, додали в поліції.