Бив ножем у живіт: колишній засуджений напідпитку розібрався зі співмешканкою
Інцидент стався у Куп’янському районі, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. Конфлікт розгорнувся між 54-річним чоловіком та його 50-річною співмешканкою.
“5 березня до відділення поліції №1 Куп’янського РВП від лікаря бригади швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про доставлення до лікарні 50-річної мешканки села Шипувате з множинними колото-різаними ранами”, – повідомили копи.
За даними слідства, на жінку напав її колишній співмешканець. Раніше чоловік уже був засуджений.
“У стані сп’яніння він вчинив сварку з потерпілою та кілька разів вдарив ножем у живіт. Потерпілу госпіталізували до лікарні. Знаряддя вбивства кривдник вирішив позбутися та викинув ніж у вигрібну яму для сміття на подвір’ї знайомого. Поліцейські вилучили речовий доказ“, – зауважили поліцейські.
Наразі чоловіка затримали і вже вручили підозру, додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 11:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент стався у Куп’янському районі, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. Конфлікт розгорнувся між 54-річним чоловіком та його 50-річною співмешканкою. ".