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Бил ножом в живот: бывший осужденный, напившись, разобрался с сожительницей

Происшествия 11:16   06.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Бил ножом в живот: бывший осужденный, напившись, разобрался с сожительницей

Инцидент произошел в Купянском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Конфликт развернулся между 54-летним мужчиной и его 50-летней сожительницей. 

«5 марта в отделение полиции №1 Купянского РОП от врача бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение о доставке в больницу 50-летней жительницы села Шиповатое с множественными колото-резаными ранами», – сообщили копы.

По данным следствия, на женщину напал ее бывший сожитель. Ранее мужчина уже был судимый.

«В состоянии опьянения он совершил ссору с потерпевшей и несколько раз ударил ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Орудие убийства обидчик решил избавиться и выбросил нож в выгребную яму для мусора во дворе знакомого. Полицейские изъяли вещественное доказательство», – отметили копы.

На данный момент мужчину задержали и уже вручили подозрение, добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 11:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел в Купянском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Конфликт произошел между 54-летним мужчиной и его 50-летней сожительницей. ".