Бил ножом в живот: бывший осужденный, напившись, разобрался с сожительницей

Инцидент произошел в Купянском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Конфликт развернулся между 54-летним мужчиной и его 50-летней сожительницей.

«5 марта в отделение полиции №1 Купянского РОП от врача бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение о доставке в больницу 50-летней жительницы села Шиповатое с множественными колото-резаными ранами», – сообщили копы.

По данным следствия, на женщину напал ее бывший сожитель. Ранее мужчина уже был судимый.

«В состоянии опьянения он совершил ссору с потерпевшей и несколько раз ударил ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Орудие убийства обидчик решил избавиться и выбросил нож в выгребную яму для мусора во дворе знакомого. Полицейские изъяли вещественное доказательство», – отметили копы.

На данный момент мужчину задержали и уже вручили подозрение, добавили в полиции.