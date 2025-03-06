Бил ножом в живот: бывший осужденный, напившись, разобрался с сожительницей
Инцидент произошел в Купянском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Конфликт развернулся между 54-летним мужчиной и его 50-летней сожительницей.
«5 марта в отделение полиции №1 Купянского РОП от врача бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение о доставке в больницу 50-летней жительницы села Шиповатое с множественными колото-резаными ранами», – сообщили копы.
По данным следствия, на женщину напал ее бывший сожитель. Ранее мужчина уже был судимый.
«В состоянии опьянения он совершил ссору с потерпевшей и несколько раз ударил ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Орудие убийства обидчик решил избавиться и выбросил нож в выгребную яму для мусора во дворе знакомого. Полицейские изъяли вещественное доказательство», – отметили копы.
На данный момент мужчину задержали и уже вручили подозрение, добавили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: домашний тиран, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент произошел в Купянском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Конфликт произошел между 54-летним мужчиной и его 50-летней сожительницей. ".