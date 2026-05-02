Нові прильоти в Харкові вдень 2 травня: є постраждалі, удари по АЗС та будинку
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про чергові “прильоти” в Харкові. Місто з ночі перебуває під атакою російських БпЛА.
Доповнено о 14:53. “62-річний чоловік зазнав вибухових поранень внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі. Травмованого госпіталізували, він отримує всю необхідну допомогу. Ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес: 61-річний чоловік, 38-річна і 48-річна жінки. Медики допомогли їм на місці”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Новобаварському районі внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено дах приватного житлового будинку. Без постраждалих, додав мер Ігор Терехов.
Доповнено о 14:36. Чотири людини постраждали внаслідок денної атаки БпЛА на Харків, повідомив Синєгубов. Він попередив, що погроза зберігається.
Доповнено о 14:29. Ще по одній АЗС прилетіло в Київському районі міста, написав Терехов. Це вже четверта автозаправна станція, яку вразили російські БпЛА вдень.
Доповнено о 14:18. Мер поінформував про удар по ще по одній АЗС – у Новобаварському районі міста.
Слідом Терехов попередив, що над Харковом фіксують ще чотири ударні безпілотники.
14:13. “Влучання ударного дрона по АЗС у Холодногірському районі, на місці пожежа, є постраждалі. Ігор Терехов: Крім того, зафіксовано влучання БПЛА в житловий будинок у Шевченківському районі. Ігор Терехов: Маємо влучання в АЗС в Основ’янському районі”, – написав Терехов удень 2 травня.
Про проліт чергової групи безпілотників у бік Харкова Повітряні сили ЗСУ попередили о 13:54.
Вибухи пролунали близько 14:00. У кількох місцях над містом здійнялися клуби диму.
Нагадаємо, з ночі Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів“. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Вранці удари були по Основ’янському та Слобідському районах. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток, постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки. Також були удари по Балаклії, місто частково знеструмлене.
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 14:53;