Live

Чи є в Харкові дефіцит палива, відповіли в мерії

Суспільство 11:44   19.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи є в Харкові дефіцит палива, відповіли в мерії

У пресслужбі мерії повідомили, що наразі в місті працюють 143 автозаправні станції різних мереж.

Автозаправні станції працюють у всіх районах Харкова. У тому числі – і найбільш постраждалих від російських обстрілів. На автозаправках доступні бензин, дизельне паливо та газ.

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, дефіциту пального в місті немає. Крім того, на багатьох автозаправних комплексах працюють магазини й кафе“, – зазначили у міськраді.

Також усі 143 станції забезпечені генераторами – на випадок відключення світла.

Читайте також: У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч
19.02.2026, 13:33
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області
19.02.2026, 11:10
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
Майже десять років вітчим ґвалтував падчерку: суд виніс вирок
Майже десять років вітчим ґвалтував падчерку: суд виніс вирок
19.02.2026, 10:59
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
19.02.2026, 12:15
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
19.02.2026, 12:13

Новини за темою:

10.02.2026
БпЛА вдарив по АЗС на Харківщині: є постраждалий, сталася пожежа (фото)
08.11.2025
Момент “прильоту” КАБу по АЗС у Коротичі потрапив на відео: кадри з місця
07.11.2025
Наслідки атаки: як виглядає АЗС після ударів КАБами по Харківщині (фото)
17.09.2025
У Харкові за рік поменшало АЗС на 2%: чи є дефіцит палива
05.08.2025
БпЛА «Молния» вдарив по АЗС у Харкові, постраждала жінка – Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи є в Харкові дефіцит палива, відповіли в мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 11:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомили, що наразі в місті працюють 143 автозаправні станції різних мереж.".