Чи є в Харкові дефіцит палива, відповіли в мерії
У пресслужбі мерії повідомили, що наразі в місті працюють 143 автозаправні станції різних мереж.
Автозаправні станції працюють у всіх районах Харкова. У тому числі – і найбільш постраждалих від російських обстрілів. На автозаправках доступні бензин, дизельне паливо та газ.
“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, дефіциту пального в місті немає. Крім того, на багатьох автозаправних комплексах працюють магазини й кафе“, – зазначили у міськраді.
Також усі 143 станції забезпечені генераторами – на випадок відключення світла.
