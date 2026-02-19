Чи є в Харкові дефіцит палива, відповіли в мерії

У пресслужбі мерії повідомили, що наразі в місті працюють 143 автозаправні станції різних мереж.

Автозаправні станції працюють у всіх районах Харкова. У тому числі – і найбільш постраждалих від російських обстрілів. На автозаправках доступні бензин, дизельне паливо та газ.

“Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, дефіциту пального в місті немає. Крім того, на багатьох автозаправних комплексах працюють магазини й кафе“, – зазначили у міськраді.

Також усі 143 станції забезпечені генераторами – на випадок відключення світла.