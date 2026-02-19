Live

У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов

Оригінально 10:23   19.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: ситуація з енергопостачанням у Харкові “дуже напружена”. 

Загалом вона така ж важка, як і по всій Україні. Ворог зруйнував усю генерацію, завдяки якій місто було зі світлом.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“На жаль, ті будинки, які сьогодні опинилися без теплопостачання, немає такого сталого енергопостачання, як ми домовлялися. І дійсно бувають перерви в енергопостачанні. Десь 10 годин, 19 годин було, було у нас і 26 годин – не було енергопостачання. Тобто це дуже важливо, щоб люди, у яких немає опалення, мали стале енергопостачання і обігрівали свої домівки. І це чудово зрозуміло, і я звернувся, як ви пам’ятаєте, до міністра енергетики, для того, щоб якось вплинути на цю ситуацію”, – нагадав мер.

Він пояснив: прагнуть, щоб харків’яни, які залишилися без тепла, мали стабільне енергопостачання.

Читайте також: Машовець: противник намагається відновити позиції у районі Куп’янська

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області
19.02.2026, 11:10
Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії
19.02.2023, 06:00
Сьогодні 19 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 лютого 2026: яке свято та день в історії
19.02.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 19 лютого: бої в регіоні, обстріли
Новини Харкова — головне 19 лютого: бої в регіоні, обстріли
19.02.2026, 11:10
Через негоду затримуються харківські електрички
Через негоду затримуються харківські електрички
19.02.2026, 09:05
Машовець: противник намагається відновити позиції у районі Куп’янська
Машовець: противник намагається відновити позиції у районі Куп’янська
19.02.2026, 09:45

Новини за темою:

17.02.2026
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
11.02.2026
Чому в Харкові вимикають світло в домах, де немає тепла – пояснення обленерго
10.02.2026
«Попри домовленості» в будинках без тепла в Харкові вимикають електрику – мер
10.02.2026
Дуже важка ситуація – Терехов про опалення в Харкові після атаки на ТЕЦ-5 📹
09.02.2026
Харків’янам, які в лютому залишилися без тепла, ХТМ перерахує платіжки: коли


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 10:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: ситуація з енергопостачанням у Харкові “дуже напружена”. ".