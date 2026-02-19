У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: ситуація з енергопостачанням у Харкові “дуже напружена”.

Загалом вона така ж важка, як і по всій Україні. Ворог зруйнував усю генерацію, завдяки якій місто було зі світлом.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“На жаль, ті будинки, які сьогодні опинилися без теплопостачання, немає такого сталого енергопостачання, як ми домовлялися. І дійсно бувають перерви в енергопостачанні. Десь 10 годин, 19 годин було, було у нас і 26 годин – не було енергопостачання. Тобто це дуже важливо, щоб люди, у яких немає опалення, мали стале енергопостачання і обігрівали свої домівки. І це чудово зрозуміло, і я звернувся, як ви пам’ятаєте, до міністра енергетики, для того, щоб якось вплинути на цю ситуацію”, – нагадав мер.

Він пояснив: прагнуть, щоб харків’яни, які залишилися без тепла, мали стабільне енергопостачання.