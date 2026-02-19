В домах, где нет отопления, по-прежнему выключают свет – Терехов
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов констатировал: ситуация с энергоснабжением в Харькове «очень напряженная».
В целом, она такая же тяжелая, как и по всей Украине. Враг разрушил всю генерацию, благодаря которой город был со светом.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«К сожалению, дома, которые сегодня оказались без теплоснабжения, в них нет такого устойчивого энергоснабжения, как мы договаривались, и действительно бывают перерывы в энергоснабжении. Где-то 10 часов, 19 часов было, было у нас и 26 часов – не было энергоснабжения. То есть, это очень важно, очень важно, чтобы люди, у которых нет отопления, имели устойчивое энергоснабжение и обогревали свои дома. И это прекрасно понятно. И я обратился, как вы помните, к министру энергетики, для того чтобы как-то повлиять на эту ситуацию», – напомнил мэр.
Он объяснил: стремятся, чтобы у харьковчан, которые остались без тепла, было стабильное энергоснабжение.
