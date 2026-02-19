Машовец: противник пытается восстановить позиции в районе Купянска
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проанализировал ситуацию на Харьковщине и констатировал, что у оккупантов есть некоторые цели на Купянском и Боровском направлениях.
В частности, враг постоянно пытается пробиться к остаткам своих штурмовых групп, окружённых в центральной части Купянска.
«ВСУ достаточно устойчиво удерживают кварталы города, примыкающие с севера к осевой улице Дзержинского, а также посёлки Кучеровка и Петропавловка, потому вполне уверенно их или уничтожают, или выбивают обратно в северном направлении. В свою очередь, попытки российской 68-й мсд деблокировать своих окружённых с плацдарма на Осколе севернее города, через Голубовку, также пока – безуспешны. ВСУ достаточно плотно контролируют дорогу, которая идёт вдоль Оскола через Голубовку с севера на юг, т.е. в город, а также кварталы в самой северной части города, в районе улицы Мичурина и Купянского парка «Экстрим», – отметил Машовец.
Эксперт также акцентировал: сбылись его предположение о том, что враг захочет восстановить свое положение в районе Купянска.
«Российская 47-я тд, после непродолжительной перегруппировки целого ряда сил и средств, существенно нарастила активность своих передовых подразделений на целом ряде участков по остальному периметру украинского плацдарма. В частности, противник предпринял попытки атаковать по направлениям Ольшана – Петропавловка, Кругляковка – Колесниковка и т.д. Однако, наиболее настойчиво российские войска действовали по направлению Песчаное – Куриловка и Песчаное – Ковшаровка, где активно «просачивались» штурмовые группы и возможно одного из мотострелковых полков этой дивизии, стремясь пробиться к Купянску-Узловому с востока», – пишут Машовец.
Несмотря на усилия ВСУ, оккупанты все же смогли зацепиться за окраину Куриловки и выйти к Ковшаровке. Однако пока что на этом успехи россиян заканчиваются. Тем временем на Боровском направлении россияне, вероятно, стремятся выйти на северные и северо-восточные окраины самой Боровой.
«В этом контексте, похоже, ему пока удалось завести в посадки между Новоплатоновкой и Богуславкой, протянувшиеся вдоль «железки» и идущей рядом дорогой Р-79, лишь отдельные малые пехотные группы. Однако, лично у меня нет никаких сомнений, что оно попытается в ближайшее время нарастить их присутствие там. А затем, последует классическое «сдавливание» с флангов. Этот вариант, на данный момент, выглядит наиболее вероятным, нежели полноценный прорыв в Боровую и её последующий штурм», – добавил аналитик.
