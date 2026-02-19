Live

Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятия, электросети

Происшествия 08:40   19.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятия, электросети

В течение минувших суток россияне обстреляли семь населенных пунктов Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов, отметил начальник ХОВА, пострадавших нет

За сутки по региону ударило следующее вооружение, сообщил Синегубов:

  • четыре КАБа;
  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два  fpv-дрона.

Из-за «прилетов» в Богодуховском районе поврежден дом культуры, в Изюмском – электросети.

«В Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (с. Двуречный Кут); в Лозовском районе повреждена база отдыха (с. Булацеловка)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Шесть раз атаковали россияне на Харьковщине – данные Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
