Синегубов: из-за обстрелов РФ поврежден дом культуры, предприятия, электросети
В течение минувших суток россияне обстреляли семь населенных пунктов Харьковщины, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов, отметил начальник ХОВА, пострадавших нет
За сутки по региону ударило следующее вооружение, сообщил Синегубов:
- четыре КАБа;
- пять БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона.
Из-за «прилетов» в Богодуховском районе поврежден дом культуры, в Изюмском – электросети.
«В Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (с. Двуречный Кут); в Лозовском районе повреждена база отдыха (с. Булацеловка)», – добавил Синегубов.
