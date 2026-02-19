Синєгубов: через обстріли РФ пошкоджений будинок культури та електромережі
Протягом минулої доби росіяни обстріляли сім населених пунктів Харківщини, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів, зазначив начальник ХОВА, постраждалих немає
За добу по регіону вдарило наступне озброєння, повідомив Синєгубов:
- чотири КАБи;
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- два fpv-дрони.
Через “прильоти” у Богодухівському районі пошкоджений будинок культури, в Ізюмському – електромережі.
“У Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (с. Дворічний Кут); у Лозівському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Булацелівка)“, – додав Синєгубов.
