Шість разів атакували росіяни на Харківщині – дані Генштабу
Про те, де точилися бої на Харківщині протягом минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 19 лютого.
На півночі Харківської області росіяни атакували чотири рази в районі Вільчі, Фиголівки, Зеленого та Зарубинки.
На Куп’янському напрямку зафіксували два бої біля Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 88 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4524 дрони-камікадзе та здійснив 2769 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян такі:
