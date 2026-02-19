Live

Шесть раз атаковали россияне на Харьковщине – данные Генштаба

Украина 08:10   19.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
О том, где шли бои на Харьковщине в течение минувших суток, сообщил Генштаб ВСУ утром 19 февраля. 

На севере Харьковской области россияне атаковали четыре раза в районе Вильчи, Фиголовки, Зеленого и Зарубинки.

На Купянском направлении зафиксировали два боя около Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и осуществил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
