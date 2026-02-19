Live

В Лозовой россияне обесточили котельную, от которой зависят 16 тысяч абонентов

Происшествия 07:40   19.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Лозовой Сергей Зеленский проинформировал накануне вечером, что россияне обстреляли Лозовскую громаду. Повреждена критическая инфраструктура. 

Из-за «прилетов», в частности, возникли проблемы с водой и электроэнергией.

«Работаем над альтернативными вариантами питания и водоснабжения. Есть определенные решения, но публично их не обсуждаем – ради безопасности людей и самих объектов», – писал Зеленский.

Вскоре мэр добавил, что в результате обстрелов обесточена самая большая котельная, от которой зависят 16 тысяч абонентов.

«Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети», – акцентировал он.

Уже утром стало известно о возобновлении водоснабжения в Лозовой.

«Выравнивают давление, чтобы обеспечить верхние этажи. Просьба к жильцам нижних этажей – здраво пользоваться водой», – добавил Зеленский.

